Gence kentine füze saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısında 13 sivilin öldüğü ve 50'den fazlasının da yaralandığını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırıda 20'den fazla evin yıkıldığını açıkladı. Hacıyev Twitter hesabı üzerinden yerle bir olmuş evlerin enkazı üstünde arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmaları gösteren fotoğraf ve videolar paylaştı. Saldırının SCUD tipi Elbrus balistik füzesiyle yapıldığı belirtiliyor.

Azerbaycan Başsavcılığı Mingeçevir kentine de füze saldırısı düzenlendiğini ancak bunların Azeri hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Saldırıda Migeçevir'deki hidroelektrik santralin hedef alındığı belirtildi.

Azeri birlikleri Füzuli ve Cebrayıl'da kontrolü sağladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gence'deki saldırıyla ilgili olarak "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak" ifadesini kullandı.

Aliyev, Azeri birliklerinin Ermeni milislerin kontrolündeki Füzuli ve Cebrayıl bölgelerini tamamen ele geçirdiğini duyurdu. "Savaş alanında hakimiyetin Azeri birliklerinde" olduğunu belirten Aliyev, Azerbaycan'ın hiçbir zaman için sivil yerleşim yerlerini hedef almadığını da sözlerine ekledi.

Ermenistan'dan Azerbaycan'a suçlama

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan kentlerini vurduklarını redderek Azeri birliklerinin Dağlık Karabağ'da Stepanakert'in de aralarında olduğu yerleşim yerlerini vurduğunu açıkladı. Kentte sabahın erken saatlerinde patlamalar duyulduğu belirtiliyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Geçen hafta Rusya'nın arabuluculuğunda esir ve cenaze takası için varılan ateşkes anlaşması da taraflarca bozuldu.

Çavuşoğlu'ndan tepki

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gence ve Mingeçevir'deki saldırılar üzerine Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Çavuşoğlu "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan'ın daima yanındayız” diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kalanlar ve onları cesaretlendirenler savaş suçlarına ortak olmaktadırlar. Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır” ifadeleriyle saldırılara tepki gösterdi.

Reuters / EC, JD

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