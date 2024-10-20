Gazzeli yetkililer: İsrail saldırısında en az 73 kişi öldü

İsrail'in Gazze'deki Beyt Lahiya kentinde yerleşim yerine düzenlediği saldırıda en az 73 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Almanya'da ise İsrail Büyükelçiliğine saldırı planladığı iddia edilen bir Libyalı gözaltında.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bir yerleşim yerine düzenlediği hava saldırısında en az 73 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda sivillerin yaşadığı çok katlı bir apartman vuruldu. İsrail ordusu, saldırıda bir "Hamas terör hedefini" vurduğunu duyurdu. Gazze'deki sivil savunma biriminin sözcüsü Mahmut Bassal, AFP'ye yaptığı açıklamada "Sivil savunma ekiplerimiz, İsrail’in yerleşim yerine düzenlediği saldırının sonucunda 73 şehidi ve çok sayıda yaralıyı enkazdan çıkardı" diye konuştu.

Gazze'deki sağlık bakanlığı ise 87 kişinin ölü ya da kayıp olduğunu duyurdu. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hamas'ın basın bürosundan yapılan açıklamada "Bu bir soykırım savaşıdır ve etnik temizliktir. İşgal, Beyt Lahiya'da korkunç bir katliam gerçekleştirmiştir" denildi.

İsrail ordusu ise Hamas'ın açıkladığı rakamların abartılı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını savundu.

Gazze'nin kuzeyine yönelik İsrail operasyonu

İsrail, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine yeni bir operasyon başlatmıştı. İsrail ordusunun bu operasyonla bölgede yeniden toplanmaya başlayan Hamas mensuplarını hedef aldığı duyurulmuştu.

Bassal dün söz konusu tarihten bu yana Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarda da en az 400 kişinin öldürüldüğünü söylemişti.

Gazzeliler ve doktorlar, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi’nin sekiz tarihi mülteci kampından biri olan Cibaliye Mülteci Kampı çevresindeki kuşatmasını yoğunlaştırdığını belirtiyor.

İsrail'in dün Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik bombardımanında onlarca kişinin öldüğü bildirilmişti.

Berlin'de İsrail Büyükelçiliğine saldırı planı

Almanya'da ise İsrail'in Berlin Büyükelçiliğine ateşli silahlarla terör saldırısı planladığı belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

IŞİD ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen Libya vatandaşı Omar A., Cumartesi günü Berlin'deki evine düzenlenen baskında gözaltına alındı. "Yüksek profilli" bir saldırı planlamakla suçlanan şüphelinin, "saldırıyı planlarken bir IŞİD üyesiyle mesajlaşarak bilgi alışverişi yaptığı" ifade edildi.Karslruhe'deki Federal Başsavcılık, şüphelinin, bugün Federal Adalet Mahkemesinde hâkim önüne çıkarılacağını kaydetti.

DW, AFP, Reuters / BÜ, CÖ

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