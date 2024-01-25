Gazze savaşı sonrası antisemitizmde yükseliş

Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla 7 Ekim'de başlayan savaş sonrasında Almanya'da antisemitik suçlarda artış kaydedildi. Federal hükümetin antisemitizmle mücadele sorumlusu Felix Klein, 7 Ekim'den bu yana 2 bin 249 antisemitik suç olayının Alman emniyetinin kayıtlarına geçtiğini bildirdi.

Klein, saldırı, taciz, hakaret, tehdit ve korkutma olaylarını da içeren bu suç vakalarının önemli bölümünün 7 Ekim saldırısının hemen ardından değil, haftalar, hatta aylar sonra gerçekleştiğini belirtti. Vaka sayısının "utanç verici seviyede" olduğunu ifade eden Klein, buna rağmen Yahudi düşmanı suçların kamuoyundaki tartışmalarda ve medyada yeterince yer bulmamasını eleştirdi.

"Yahudiler kimliklerini saklar hale geldi"

Alman hükümetinin antisemitizmle mücadele sorumlusu, söz konusu olayların Almanya'daki Yahudilerin yaşamına doğrudan etki ettiğini vurgulayarak Yahudilerin sokakta İbranice konuşmaktan çekinir hale geldiklerini, internetten siparişlerde ya da taksi çağırırken kulağa İbranice gelen isimleri kullanmaktan kaçındıklarını, sinagoga gitmekten çekindiklerini kaydetti.

Klein, Alman ceza kanununun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu düzenleyen 130'uncu maddesinde,antisemitizmle mücadeleyi iyileştirecek değişikliklere gidilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de pek çok Yahudinin "incitici davranışlar, saldırı, tehdit hatta aşırı şiddet olayları" nedeniyle psikolojik baskı altında olduğunu belirterek pek çoğunun korkudan Yahudi sembolleri taşımaktan, Yahudi etkinliklerine ya da sinagoglara gitmekten kaçındıklarını kaydetti. Schuster, "Bunun sonucu, Yahudi yaşamının gözlerden uzaklaşmasıdır" dedi.

Fransa ve Belçika'da da artış

Almanya'da antisemitizm tartışmaları, aşırı sağın siyasi yükselişiyle paralel olarak günemdeki yerini korurken Fransa ve Belçika'dan da antisemitizm vakalarındaki artışı gösteren rakamlar geldi.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2022'de antisemitizm kaynaklı 436 eylem gerçekleşirken bu sayı 2023'te bin 676'ya yükseldi. Fransa'daki en büyük Yahudi kuruluşu olan Fransa Yahudi Kurumları Konseyi de 7 Ekim'i izleyen üç ayda meydana gelen Yahudi düşmanı eylem sayısının önceki üç yılın toplamına denk geldiğini bildirdi.

Belçika'da da ayrımcılık ve ırkçılığa karşı faaliyet gösteren Unia kuruluşu, 7 Ekim-7 Aralık tarihleri arasına Gazze savaşı bağlantılı 91 antisemitik vakanın kayıtlara geçtiğini, 2022'nin tümünde bu sayının 57 olduğunu bildirdi. Kayda geçen antisemitik vakaların önemli bölümünün Yahudi Soykırımının inkarı gibi antisemitik eylem ve söylemlerden oluştuğu bildirildi. 66 vakada hedef alınan kişi ya da kişilerin Yahudi kimliğine doğrudan atıfta bulunulduğuna dikkat çekilirken vakaların çoğunun nefret içerikli mesajlar içerdiği ve bunların yarısından fazlasının internet üzerinden gerçekleştiği belirtildi.

Avrupa'da en fazla Yahudinin yaşadığı ülke olan Fransa'da 440 bin Yahudi bulunuyor. Almanya'da 225 bin ve Belçika'da ise yaklaşık 29 bin Yahudi yaşıyor.

AFP,KNA,AP/BK,TY

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