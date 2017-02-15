 Gazeteci Erk Acarer′e Berlin′deki evinde saldırı | Almanya | DW | 08.07.2021

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Almanya

Gazeteci Erk Acarer'e Berlin'deki evinde saldırı

Almanya'da yaşayan gazeteci Erk Acarer, Berlin'deki evinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradı. Acarer, saldırganlardan birinin "Yazmayacaksın lan" diye bağırdığını söyledi.

Türkischer Journalist Erk Acarer in Berlin angegriffen.

Gazeteci Erk Acarer, Berlin'de yaşadığı evin müşterek avlusunda üç kişinin saldırısına uğradı. Acarer, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yumruklu ve bıçaklı saldırıya uğradığını belirterek saldırı sonrası çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Kafasının bazı yerlerinde şişlikler olduğu için hastanede müşahade altına alınan Acarer, hastaneden çıktıktan sonra olayla ilgili paylaştığı videoda saldırganların üç kişi olduğunu ve saldırı sırasında saldırganlardan birinin "Yazmayacaksın lan" diye bağırdığını söyledi.

Olay sırasında çok fazla tanık olduğu için silah kullanamadıklarını belirten Acarer, "Bu İslamcı ve faşist AKP, MHP iktidarına karşı söylediğimiz ve yazdığımız her şeyin doğru olduğunun bir ispatıdır, sağlamasıdır" dedi. Failler konusunda bilgisi ve fikrinin olduğunu, ancak güvenlik güçlerinin işlerinin zorlaşmaması için birkaç gün isim, grup ismi vermemesini istediğini ifade eden Acarer, "10 bin dolar nerede sorusunun cevabı tam burada bir yerdedir" diye sözlerini sürdürdü.

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in AKP'li bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar gönderdiği iddia edilmişti.

Saldırıya tepkiler

Gazeteci Can Dündar da Acarer'e saldırıyla ilgili olarak Twitter hesabından "Son günlerde yazdıklarına bakın, silahlı üç adamı evine kimin yolladığını anlarsınız. Sadece Türkiye"nin değil, dünyanın başına bela oldular" açıklamasını yaptı.

Almanya'da Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen de saldırıya "Erdoğan'ın uşakları, Berlin'de yaşayan sürgündeki bir gazeteciye bıçakla saldırıyor. Alman hükümeti Erdoğan'ın uzantılarının can güvenliği yaratan eylemlerini daha ne kadar izleyecek" şeklinde tepki gösterdi.

Siyaset bilimci Prof. Dr. Gazi Çağlar da Twitter hesabından "Mafya rejimi Avrupa'nın göbeğinde gazeteciye saldırtarak terör estiriyor. Erk Acarer tüm Türkiye'nin cesur bilgi kaynağıdır" mesajını paylaştı.

DW/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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