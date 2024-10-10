Gar katliamı anmasında adalet vurgusu

Ankara Tren Garı Katliamı'nın 9. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Anma töreninde bir kez daha 'adalet' vurgusu yapıldı.

10 Ekim 2015’te Ankara Garı'nda yapılmak istenen 'Barış Mitingi'ne yönelik canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden 100'ü aşkın kişi için gar önünde anma töreni yapıldı. Anma töreni için bir araya gelenler Ulus Metro çıkışında buluşarak katliamın yaşandığı Ankara Tren Garı önüne yürüdü.

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı 10 Ekim anıtının açılış törenine katılmayan anıtın heykeltraşı Metin Yurdanur, bugün düzenlenen anmada konuştu. Yurdanur, barış ve adalet istediklerini vurgulayarak, “Bu anıt bizim anıtımız ama bu anıtta Soma'da katledilen 301 madenci kardeşimizin payı var, Roboski’de katledilen Kürtlerin hakkı var, Narin’in hakkı var, Gezi’de kaybettiklerimizin hakkı var. Bu anıt bizim deyip, kimsenin kendine pay çıkarmasına hakkı yok” dedi.

Anıtı da anlatan Yurdanur, "Anıt ‘annelerin çığlığı’ adını taşır, ‘annelerin akan gözyaşını’ taşır. Annelerin çığlığı bütün dünyadan duyuluyor" diye konuştu.

Canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve 10 Ekim davası avukatları da aradan geçen 9 yılda dava sürecinde, sorumluluğu olan kamu görevlilerinin yargılanmadığına, siyasi bağlantıların ortaya çıkarılmadığına dikkat çekerek adaletin sağlanmadığına vurgu yaptı.

İzmir'de de anma töreni düzenlendi Fotoğraf: ANKA

İzmir'de de anma

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri de 10 Ekim Ankara Garı katliamında yaşamını yitirenleri andı. Alsancak Gar önünde bulunan 10 Ekim Anıtı önünde bir araya gelen çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yaptıkları açıklamarda, “İnsanlığa karşı işlenen bu suçların faillerini gizleyenler, bu suçların ortağıdır” ifadelerini kullandı.

DW/KA,BÖ

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