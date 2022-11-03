G7'den Ukrayna için "kış yardımı paketi"

Almanya, G7 ülkelerinin Rusya'nın bu kış Ukrayna'ya "açlık" çektirmesine izin vermeyeceğini duyurdu. G7 ülkeleri, Ukrayna için "kış yardımı paketi" planlıyor.

Almanya'nın Münster kentinde bugün başlayan ve iki gün sürecek olan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, enerji kaynakları Rus saldırıları altında olan Ukrayna'yakış aylarında verilecek destek masaya yatırılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan birliğin toplantısının açılışında dönem başkanı Almanya adına konuşan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya yönelik ortak yaptırımlara ön ayak olan G7 ülkelerinin "şimdi de Ukrayna için kış yardımını başlattığını" duyurdu.

Baerbock, Ukrayna'ya yönelik "kış yardımı paketinde" jeneratör, ısıtıcı, prefabrik ev, çadır, yatak ve battaniye gibi yardım malzemelerinin bulunacağını ifade etti.

Ukrayna'nın elektrik ağının tahminen yüzde 40'ının tahrip edildiğini belirten Baerbock, Almanya'nın bu ülkeye şu ana kadar 100'den fazla jeneratör gönderdiğini söyledi.

Rusya'nın "yeni savaş metodu"

Almanya Dışişleri Bakanı "Rusya, insanları açlıktan, susuzluktan ya da soğuktan öldürmeye çalışarak yeni bir savaş metodu seçti" diye konuştu.

Ancak Baerbock, G7 ülkeleri olarak Ukrayna'daki "çocuk, genç, yaşlı ve ailelerin, önümüzdeki kış aylarında Rusya Devlet Başkanı'nın acımasız taktikleri sonucu açlıktan ya da soğuktan ölmesine izin vermeyeceklerini" belirtti.

Baerbock, Rusya'nın bu kış Ukrayna'ya "açlık" çektirmesine izin vermemek için "ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını" ifade etti.

Almanya yıl sonunda G7 dönem başkanlığını Japonya'ya devredecek.

DW,rtr,AFP / CÖ,ET