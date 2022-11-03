  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Münster'deki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı
Münster'deki G7 Dışişleri Bakanları ToplantısıFotoğraf: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance
PolitikaUkrayna

G7'den Ukrayna için "kış yardımı paketi"

2 saat önce

Almanya, G7 ülkelerinin Rusya'nın bu kış Ukrayna'ya "açlık" çektirmesine izin vermeyeceğini duyurdu. G7 ülkeleri, Ukrayna için "kış yardımı paketi" planlıyor.

https://p.dw.com/p/4J2ZT

Almanya'nın Münster kentinde bugün başlayan ve iki gün sürecek olan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, enerji kaynakları Rus saldırıları altında olan Ukrayna'yakış aylarında verilecek destek masaya yatırılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan birliğin toplantısının açılışında dönem başkanı Almanya adına konuşan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya yönelik ortak yaptırımlara ön ayak olan G7 ülkelerinin "şimdi de Ukrayna için kış yardımını başlattığını" duyurdu.

Baerbock, Ukrayna'ya yönelik "kış yardımı paketinde" jeneratör, ısıtıcı, prefabrik ev, çadır, yatak ve battaniye gibi yardım malzemelerinin bulunacağını ifade etti.

Ukrayna'nın elektrik ağının tahminen yüzde 40'ının tahrip edildiğini belirten Baerbock, Almanya'nın bu ülkeye şu ana kadar 100'den fazla jeneratör gönderdiğini söyledi.

Rusya'nın "yeni savaş metodu"

Almanya Dışişleri Bakanı "Rusya, insanları açlıktan, susuzluktan ya da soğuktan öldürmeye çalışarak yeni bir savaş metodu seçti" diye konuştu.

Ancak Baerbock, G7 ülkeleri olarak Ukrayna'daki "çocuk, genç, yaşlı ve ailelerin, önümüzdeki kış aylarında Rusya Devlet Başkanı'nın acımasız taktikleri sonucu açlıktan ya da soğuktan ölmesine izin vermeyeceklerini" belirtti.

Baerbock, Rusya'nın bu kış Ukrayna'ya "açlık" çektirmesine izin vermemek için "ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını" ifade etti.

Almanya yıl sonunda G7 dönem başkanlığını Japonya'ya devredecek.

 

DW,rtr,AFP / CÖ,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Krieg in der Ukraine

Tahıl yüklü altı gemi Ukrayna’dan yola çıktı

Tahıl yüklü altı gemi Ukrayna’dan yola çıktı

Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesinin ardından tahıl yüklü altı gemi Ukrayna limanlarından bu sabah yola çıktı.
Gıda güvenliği14 saat önce
Ukrayna tahılını dünyaya taşıyan gemilerden Barbados bandıralı Fulmar S adlı yük gemisi - (05.08.2022)

BM ve Ukrayna'dan Türkiye'ye teşekkür

BM ve Ukrayna'dan Türkiye'ye teşekkür

BM Genel Sekreteri Guterres ve Ukrayna hükümeti, Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesine yönelik diplomatik çabaları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.
Politika2 Kasım 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde - (03.11.2022)

Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya sözünü tuttu

Politika48 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

14 Ekim'de, 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesine neden olan grizu patlamasının yaşandığı Amasra'daki taşkömürü madeni

Maden müdürünün ifadesi ortaya çıktı

Maden müdürünün ifadesi ortaya çıktı

Felaket2 saat önce
TBMM Genel Kurul Salonu

Başörtüsü düzenlemesi, referandumsuz mu yapılacak?

Başörtüsü düzenlemesi, referandumsuz mu yapılacak?

Politika13 saat önce
Türkiye İş Bankası İstanbul/Kadıköy şubesi - (Ağustos 2019)

Bankalar ve ekonomi yönetimi arasında çatlak

Bankalar ve ekonomi yönetimi arasında çatlak

Ekonomi2 Kasım 2022
Türkiye'de öğretmenler Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali talebiyle iş bıraktı.

Öğretmenler iş bıraktı: "Mesleğimizin onuruna hakaret"

Öğretmenler iş bıraktı: "Mesleğimizin onuruna hakaret"

Eğitim2 Kasım 2022
Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

3 Kasım seçimleri: Türkiye'nin kırılma noktası

3 Kasım seçimleri: Türkiye'nin kırılma noktası

Politika2 Kasım 2022
Ankara'daki Danıştay binası

Danıştay Başsavcılığı: Terör arananlar listesi hukuka aykırı

Danıştay Başsavcılığı: Terör arananlar listesi hukuka aykırı

Hukuk ve Adalet2 Kasım 2022
Ana sayfaya dön