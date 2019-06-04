G20 ülkelerinden internet devlerini dizginleme hamlesi

Japonya'nın Fukuoka kentinde toplanan G20 ülkelerinin maliye bakanları; Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi uluslararası operasyonlar yürüten küresel teknoloji devlerini daha iyi vergilendirme kararı aldı. Konuyla ilgili alınan ortak kararda, "Konsensüs temelli bir çözüme yönelik çabalarımızı, 2020 yılında sunacağımız nihai raporda iki katına çıkaracağız" denildi. G20 maliye bakanları, söz konusu firmalar için 2020 yılının sonuna dek küresel çapta geçerli olacak asgari bir vergi seviyesi belirleme üzerinde anlaştı. Ayrıca hazırlanacak yeni vergi hukukuna göre internet devleri bundan böyle vergilendirilirken, şirket merkezlerinin olduğu ülke değil, hizmet verilen müşterilerin ve kullanıcıların yaşadığı ülkeler baz alınacak.

İş birliği azmi yüksek

AB Ekonomi, Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrük Komiseri Pierre Moscovici, üye ülkelerin vergiler konusunda iş birliği yapma isteğinin yüksek olduğunu, kısa bir süre öncesine kadar bunu çok az kişinin düşünebileceğini belirterek memnuniyetini dile getirdi. Japonya’daki toplantıya katılan Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da, küresel çapta faaliyetlerini yürüten ve bugüne dek vergi yükümlülüklerinden kaçmanın yollarını bulan şirketlerin işinin bundan böyle zor olacağını ifade ederek, bunun demokrasi için de daha iyi olacağını belirtti.

Daha önce sonuçlanmayan çabalar

Google, Facebook ve benzeri şirketler, 20'nci yüzyıldan bu yana yürürlükte olan vergi kanunları sayesinde klasik sanayi kuruluşlarına kıyasla çok daha az vergi ödüyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri geçtiğimiz yıllarda da "dijital vergi" adı altında, bu şirketlere yönelik bir vergi düzenlemesi için girişimlerde bulunmuş ancak bu çaba Facebook gibi şirketlerin Avrupa merkezlerini topraklarında barındıran ve bu şirketlerden düşük vergi alan İrlanda’nın ve İskandinavya ülkelerinin karşı çıkması nedeniyle sonuca ulaşamamıştı.

Reuters,dpa / ET,BW

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