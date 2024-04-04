Gürcistan'daki "ajan yasasına" NATO ve AB'den kınama

Gürcistan'ın sivil toplum örgütlerini "ajan" olarak sınıflandırmaya yönelik yasa tasarısını raftan indirmesi Avrupa Birliği ve NATO'nun tepkisine neden oldu.

NATO ile ortaklık anlaşması bulunan Gürcistan'ın, Rusya modelini örnek alan alan ve "ajan yasası" olarak adlandırılan yasa tasarısını yeniden gündeme getirmesine Brüksel'den sert eleştiriler geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Gürcistan hükümeti tarafından bu yönde yapılan her türlü girişimi reddettiğini belirterek "Bu planlar, Gürcistan'da demokratik kurumların güçlendirilmesine yönelik çabalarla bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'ın reformlarına devam etmesi gerektiğini belirten Stoltenberg, ülkede daha önce yasal düzenlemeye karşı gerçekleşen protesto gösterilerine atıfta bulunarak "Gürcü halkı da Avrupalı ve transatlantik aile içinde demokratik ve refah bir gelecek istediğini ortaya koymuştur" dedi.

Protestolar yasa tasarısını rafa kaldırtmıştı

Gürcü hükümeti, geçen yıl böyle bir yasa hazırlama girişiminde bulunmuş ancak ülkede düzenlenen kitlesel protesto gösterilerinin ardından tasarıyı rafa kaldırmıştı.

Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü de Gürcistan'da yeniden gündeme gelen yasa tasarısını kınayarak Gürcistan'a demokrasi ve insan haklarının desteklenmesine bağlılığını sürdürme çağrısı yaptı.

Söz konusu yasa tasarısı, finansmanının yüzde 20'sinden fazlasını yurtdışından sağlayan sivil toplum kuruluşlarının yabancı ajan olarak sınıflandırılmalarını ve çeşitli cezalarla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Rusya ile iyi ilişkiler içindeki iktidar partisi "Gürcistan Rüyası", muhalefeti destekleyecek projelerin önüne bu şekilde geçmek istiyor.

dpa/HS,EÇ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?