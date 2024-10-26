Gürcistan'da tarihi seçim: AB ya da Rusya

Son yıllarda AB ile Rusya arasında bölünen Gürcistan'da ülkenin gelecekteki yönünü belirleyecek tarihi seçimler yapılıyor. İlk dört saatte katılım yüzde 22 oldu. Bazı sandıklarda şiddet olayları yaşandığı belirtiliyor.

Son yıllarda Avrupa Birliği (AB) ile Rusya'nın yanına çekmeye çalıştığı Gürcistan'da ülkenin kaderini belirleyecek tarihi seçimler yerel saat ile 20.00'da sona erecek. Merkezi Seçim Komisyonu'ndan gün içinde yapılan açıklamaya göre ülkenin yönünü belirleyecek bu secimlere katılım ilk dört saatte yüzde 22 oldu.

Ülkede muhalefetin oluşturduğu ittifak Batı yanlısı bir çizgiyi vaat ederken, iktidardaki milliyetçi Gürcistan Rüyası partisi Rusya yanlısı politik çizgisiyle dikkat çekiyor.

Ailesi, 1921'de Rusya'nın Gürcistan'ı işgali üzerine Fransaya göç eden, Paris doğumlu Avrupa yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, oyunu kullandıktan sonra verdiği demeçte, "Bu akşam bütün Gürcistan zafer kazanacak" diye konuştu. "Öte yandan, seçimler sırasında bazı sandıklarda oy verme işlemi sırasında şiddet olayları yaşanması da çok endişe verici" dedi. Gürcistan'da seçimler sürerken bazı ınternet paylaşım sitelerinde pek çok lokalde şiddet yaşanmasına dair görüntüler yayılmıştı.

Salome Zurabişvili Fotoğraf: Zurab Javakhadze/REUTERS

Başbakan İrakli Kobakhidze ise partisi Gürcistan Rüyası'nın 150 vekilli parlamentoda çoğunluğu sağlayacağından emin olduğunu belirtti.

2012 yılından beri ülkede iktidarda olan Gürcistan Rüyası, başta liberal ve Batı yanlısı çizgi izlediyse de son yıllarda giderek Rusya ile yakınlaştığı dikkat çekiyor. Partideki bu değişimde ülkenin en zengini ve partinin de kurucularından multimilyarder, servetini Rusya'da kazanmasıyla taninan oligark Bidzina İvanişvili'nin olduğu tahmin ediliyor. Son aylarda İvanişvili, Ukrayna savaşını Rusya'nın değil "Batılı güçlerin" çıkardığı yönünde dile getirdiği komplo teorileriyle dikkat çekti.

Seçim kampanyasına da Gürcistan Rüyası'nın seçimleri kaybetmesi halinde ülkenin Ukrayna gibi enkaza döneceği iddiaları damgasını vurdu.

AB'ye girme hayali çoğunluğun hedefi

Güney Kafkasya'nın 3,7 milyon nüfuslu ülkesi için bu seçim, Gürcistan'ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılma sürecinin de belirleyicisi olacak. Gürcü Rüyası, geçtiğimiz aylarda ülkedeki en büyük protestolardan birini tetikleyen adımıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Parti, Temmuz ayında AB ve Rusya arasında bir yol ayrımı olarak görülen ve "Rusya yasası" olarak anılan etki ajanlığı yasasını meclisten geçirmişti. Bu yasanın meclisten geçirilmesinin ardından Brüksel, Gürcistan'ın AB'ye katılım sürecini süresiz olarak askıya almıştı.

Gürcistan'daki seçimlere, ülkenin AB ile ilişkilerinin geleceği açısından büyük önem atfediliyor Fotoğraf: Daro Sulakauri/REUTERS

Bu yasa medya, sivil toplum kuruluşları ve diğer kar amacı gütmeyen grupları, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından almaları halinde "yabancı bir gücün çıkarlarını gözettiği" şeklinde niteliyor. Gürcü Rüyası, bu yasanın ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan "zararlı yabancı aktörleri" engellemek için gerekli olduğunu savunuyor. Pek çok gazeteci ve aktivist ise bu yasanın asıl amacının kendilerini etiketlemek ve seçim öncesi tartışmaların sesini kısmak olduğu görüşünde. Ancak anketler Gürcülerin yaklaşık yüzde 80'inin AB'ye katılmayı desteklediğini gösteriyor. Bu sebeple seçimlerin ülkenin geleceği açısından belirleyici olduğu belirtiliyor.

Seçimlerde Rusya etkisi endişesi

Gürcistan'ın Rusya ile uzun süredir huzursuz bir ilişkisi var. Ülke, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991 yılında bağımsızlığını kazanana kadar, geçen yüzyılın büyük bir bölümünde Moskova'dan yönetildi. Gürcistan üstelik 2008 yılında halen topraklarının bir kısmını işgal eden Rusya ile kısa süreli bir savaşa girmiş ve kaybetmişti.

Gürcü Rüyası 2012'de iktidara geldiğinde, Moskova ile ilişkileri "sıfırlama" ve AB ile ilişkileri geliştirme vaadinde bulundu. Ancak verdiği sözü tutmak yerine etki ajanlığı yasasını getirmesi, ülkede Kremlin etkisinin artması endişeleri körükledi. Kremlin ise seçimlere etkisi olacağı yönündeki iddiaları reddederken, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Cuma günü yaptığı açıklamada Batı'nın seçimleri etkileme amacı taşıdığını ileri sürdü.

AFP,AP,Reuters/ETO,BG,ET

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