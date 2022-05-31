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Fotoğraf: Mitya Aleshkovsky/TASS/dpa/picture alliance
PolitikaGürcistan

Güney Osetya Rusya'ya katılım referandumunu iptal etti

3 saat önce

Rusya'nın 2008 yılında bağımsızlığını tanıdığı Güney Osetya'da 17 Temmuz’da yapılması planlanan Rusya’ya katılım referandumu iptal edildi.

https://www.dw.com/tr/g%C3%BCney-osetya-rusyaya-kat%C4%B1l%C4%B1m-referandumunu-iptal-etti/a-61982581

Gürcistan'ın kendi toprağı olarak gördüğü ancak Rusya'nın kontrolünde bulunan Güney Osetya, Rusya'ya katılımla ilgili 17 Temmuz'da yapmayı planladığı referandumu iptal etti.

İktidardaki Alan Gagloyev Pazartesi günü yayımladığı kararnamede selefinin planladığı referandumun iptal edilme gerekçesini, "hukuki sonuçları konusundaki belirsizlikler" olarak açıkladı. Kararnamede, "Rusya Federasyonu'nun meşru hak ve çıkarlarını da etkileyen konularda tek taraflı bir referandum kararının kabul edilemeyeceği" belirtildi.

Güney Osetya'nın eski lideri Anatoli Bibilov Rusya'ya katılım referandumunu planlamıştı.
Güney Osetya'nın eski lideri Anatoli Bibilov Rusya'ya katılım referandumunu planlamıştı.Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance

Referandum bölgenin eski lideri Anatoli Bibilov tarafından planlanmıştı. Ancak Mayıs ayı başında yapılan ve uluslararası alanda tanınmayan devlet başkanlığı seçimlerinde Bibilov rakibi Alan Gagloyev'e yenildi. Gagloyev Rusya'ya katılıma sıcak baktığını açıklamasına rağmen referanrdum kararını "erken" diye nitelendirmişti.

Ukrayna işgali nedeniyle uluslararası baskılara maruz kalan Moskova da referanduma zamanlama nedeniyle sıcak yaklaşmamış, birçok Rus siyasetçi ve diplomat bu konuda çekincelerini dile getirmişti.  

Mayıs ayındaki seçimleri kazanan Gagloyev bölgenin Rusya'ya entegresyonu için atılacak adımları Moskova ile görüşerek kararlaştırmayı planlıyor.

2008 yılındaki Rus-Gürcü savaşında Gürcistan Güney Osetya ve Abhazya‘nın kontrolünü tamamen kaybetmiş, Rusya hami devlet olarak bölgeye binlerce asker göndermiş ve Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden iki bölgeyi de bağımsız devlet olarak tanımıştı. Her iki bölge de siyasi, mali ve askeri açıdan Rusya'ya bağımlı durumda.

dpa, AFP / HT,BÖ

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