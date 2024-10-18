Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi

Güney Kore istihbaratı Pyongyang yönetiminin Rusya'ya bin 500 asker gönderdiğini, yakında Ukrayna savaşına katılacaklarını iddia etti.

Güney Kore istihbaratı (NIS) kuzey komşusunun Ukrayna savaşına katılmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğini öne sürdü.

İstihbaratın açıklamasına göre Rusya'ya ait bir savaş gemisi ile Kuzey Koreli bin 500 asker Rusya'nın Vladivostok şehrine taşındı. Özel harekât birliği üyesi askerlerin 8-13 Ekim tarihlerinde Rusya'ya gittikleri, daha fazlasının onlara katılmasının beklendiği ifade edildi.

Güney Kore basınına göre Pyongyang yönetimi Rusya'ya toplam 12 bin asker göndermeyi kabul etti.

NIS açıklamasında, Kuzey Koreli askerlere Rus üniforması giydirildiğini, Rus silahları ile donatıldıklarını ve sahte kimlikler sağlandığını da aktardı. Halihazırda Vladivostok ile diğer Rus kentleri Ussuriysk, Habarovsk ve Blagoveşçensk'deki üslerde bekleyen askerlerin uyum sürecinin ardından cepheye gönderileceği değerlendiriliyor.

Eğer Kuzey Koreli askerler cepheye gönderilirse ülke dışında bir savaşa ilk kez katılmış olacaklar. Uzmanlar 1,2 milyon asker ile dünyanın en büyüklerinden olan Kuzey Kore ordusunun deneyim ve ekipman yetersizliği yüzünden cephede Rusya'ya sağlayabileceği katkıdan şüpheli.

Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pyongyang ziyareti sırasında imzaladıkları anlaşma ile iki ülke, herhangi bir saldırı halinde birbirlerini koruma sözü vermişlerdi.

NATO: Elimizde kanıt yok

Ukrayna medyası 3 Ekim'de Donetsk'te yaşanan çatışmada ölen Rus askerleri arasında altı Kuzey Koreli bulunduğunu yazmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de 10 bin Kuzey Koreli askerin savaşa katılmaya hazırlandığı yönünde ellerinde istihbarat olduğunu açıklamıştı.

Kremlin ise Kuzey Koreli askerlerin savaşa katılacağı iddiasını yalanlıyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de "Kuzey Koreli askerlerin çatışmaya katıldığına dair ellerinde kanıt olmadığını" söyledi. Ancak Pyongyang'ın Rusya'yı "silah ve teknoloji tedariki ile" desteklediğini bildiklerini kaydetti. Ukrayna'nın en büyük destekçisi ABD, Kuzey Kore'yi Rusya'ya top mermileri, füzeler ve diğer silahlar temin etmekle suçluyor.

Batı yaptırımları altındaki Kuzey Kore'nin bu destek karşılığında gıda yardımı ile ekonomik ve teknolojik destek aldığı değerlendiriliyor.

AP / MUK,BK

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