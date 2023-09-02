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PolitikaKıbrıs

Güney Kıbrıs'ta göçmen karşıtı şiddet eylemleri

2 Eylül 2023

Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki göçmen karşıtı şiddet eylemleri sonrasında 13 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Hristodulidis yaşananlardan utanç duyduğunu söyledi.

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Eylemciler, göçmenlerin dükkanlarına da saldırdı. Fotoğraf: Kostas Pikoulas/ZUMA Press Wire/dpa

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde hükümet, Cuma akşamı liman kenti Limasol'da yapılan aşırı sağcı mülteci karşıtı eylemleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Başkanlık binasında ilgili bakanlar, emniyet, sivil savunma ve itfaiye başkanları ile acil bir kriz toplantı yapıldı.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis şiddet eylemlerini kınayarak, "yaşananlardan utanç duyduğunu" söyledi. "(Olaydan) sorumlu olanlar da utanç duymalı" diyen Hristodulidis, bu sözlerle eylemi düzenleyenlerin yanında polisi ve sorumlu bakanları da eleştirdi. Cumhurbaşkanı, "Bir devletin vatandaşlarını ve yabancıları koruyamaması kabul edilemez" diye konuştu.

Sığınmacıları hedef alan gösteri

Limasol'da sığınmacıları ve göçmenlere karşı düzenlenen gösteri sonrasında olay çıktı. Yüzleri maskeli, aşırı sağcılardan oluştuğu tahmin edilen yaklaşık 350 kişilik bir grup kentteki göçmenlere ve işyerlerine saldırdı. Grup, yanıcı maddeler atarak, çöp bidonlarını ateşe verdi. Medyada çıkan bazı haberlerde göstericilerin sayısının 500'ü bulduğu belirtildi.

Olay anında çekilen amatör video görüntülerinde dükkanların camlarının zarar gördüğü ve sokak boyunca yanan çöp bidonları görülüyor. Bazı protestocuların, göçmen karşıtı sloganlar attıkları da görüntülere yansıdı. Olayları izleyen bazı gazetecilerin de eylemcilerin hedefi olduğu ve polisin olayları kontrol altına almakta yetersiz kaldığı belirtildi.

Polis, olaylarda yaralanan beş kişinin hastanede tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini duyurdu. Cyprus Times 13 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Olaylar, bir grup Kıbrıslı Rum'un Chloraka köyünde protesto gösterisi düzenleyen Suriyelilere saldırmaya çalışmasından dört gün sonra yaşandı. Söz konusu köy, yerel halk ile göçmenler arasında sık sık gerginliklere sahne oluyor.

AB'deki en yüksek oran

Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nde artan mülteci nüfusu tartışmalara neden oluyor. İçişleri Bakanlığı, göçmenler ve sığınmacıların sayısının nüfusun yüzde 6'sını oluşturduğunu açıklamıştı. Bu, Avrupa Birliği içinde nüfusa oranla en yüksek oran.

Adadaki mülteci kampları ise aşırı kalabalık. Birçok bölgede insanların yoksul koşullarda yaşamak durumunda kaldığı gettolar oluşmuş durumda.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, çok sayıda göçmenin Türkiye'den yasa dışı biçimde Kuzey Kıbrıs'a gelip, buradan da adanın güneyine geçerek AB üyesi topraklara geçiş yaptığını öne sürüyor.

DW,dpa/SÖ,JD

 

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