Güney Avrupa yangınlarla mücadele ediyor

Avrupa'nın güneyinde aşırı sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarının sayısı da artıyor. İspanya, Fransa, Portekiz ve Yunanistan'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor. İngiltere ise rekor sıcaklıklara hazırlanıyor.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde Salı günün çıkan ve henüz söndürülemeyen iki ayrı orman yangınında en az 11 bin hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Yangınlar nedeniyle 14 binden fazla kişi tahliye edildi.

Meteorologlar, Fransa'nın güneyinde 40 dereceye varan sıcaklıklar öngörürken Pazartesi günü yeni ısı rekorları kırılmasının beklendiğini duyurdu. Fransız yetkililer, yangın söndürme çalışmalarına bin 200'ü aşkın itfaiye görevlisinin katıldığını açıkladı.

İspanya'da, ülkenin güneyinden kuzeybatısındaki Galiçya'ya kadar birçok bölgede yaklaşık 20 orman yangını hâlen kontrol altına alınmamadı. Galiçya bölgesinde yaklaşık 4 bin 500 hektarlık alan zarar gördü.

Yerel yetkililer, güneydeki sahil kenti Malaga yakınlarındaki turistik Mijas kasabası civarında çıkan orman yangınından da 2 bin hektarlık alanın etkilendiğini açıkladı.

İspanyol ulusal meteoroloji dairesi AEMET, "ciddi derecede yükselen" sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları uyardı. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 45 dereceyi bulurken başkent Madrid ve Sevilla'da da 40 dereceye ulaştı. Ülkede yaklaşık bir haftadır hâkim olan sıcak hava dalgasının hafta başında etkisinin azalması bekleniyor.

İspanya'nın Galiçya bölgesindeki orman yangını Fotoğraf: picture alliance / abaca

Portekiz'de yangınlar ve kuraklık

Portekiz'de ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde çıkan beş ayrı yangının söndürülmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Söz konusu yangınlardan en büyüğünün kuzeydeki Chaves kenti yakınlarında devam eden yangın olduğu açıklandı.

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Cumartesi geç saatlerde yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde 659 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ciddi kuraklık sorununun yaşandığı Portekiz'de sıcaklıkların bazı bölgelerde 40 dereceyi aştığı, Perşembe günü yaşanan can kaybının 440 olduğu belirtildi. Ülkenin orta kesimlerinde yer alan Vizeu bölgesindeki meteoroloji istasyonunda 47 derece sıcaklık ölçüldü.

Portekiz'in Leiria bölgesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları Fotoğraf: Rodrigo Antunes/REUTERS

Yunanistan'da ise Cumartesi günü yapılan açıklamada, son 24 saatte 71 yangının çıktığı belirtildi. Girit adasında Cuma'dan beri devam eden orman yangınının bugün kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.

İngiltere'de rekor sıcaklık bekleniyor

İngiltere'de de önümüzdeki günlerde 2019 yılında kaydedilen 38,7 derecelik sıcaklığın aşılması ve yeni bir rekor kırılması bekleniyor.

İngiliz ulusal meteoroloji dairesi Pazartesi ve Salı günleri için bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceğini duyurdu. İlk kez "kırmızı" alarm veren meteoroloji dairesi, "aşırı sıcak" uyarısında bulundu.

DW,AFP,rtr / CÖ,ET