Gözlemevi: Suriye’de kimyasal saldırı olduğuna dair kanıt yok

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'nin dile getirdiği iddiaların aksine, Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birliklerin tekrar kimyasal silah kullandığına dair bir kanıt olmadığını belirtti.

AFP haber ajansına konuşan Gözlemevi Başkanı Rami Abdül Rahman, "Bir saldırı olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok” diyerek Lazkiye'deki dağlık alanda kimyasal silahla saldırı düzenlendiğine dair örgütün belgelediği bir vaka bulunmadığını söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rahman, olayın tarafsız kaynaklarca teyitinin neredeyse imkansız olduğunu, zira saldırıların gerçekleştirildiği iddia edilen saatlerde bölgede sadece cihatçıların bulunduğunu belirtti. Verilerini Suriye'deki aktivistlerden alan Gözlemevi'nin yöneticisi, "Bölgede sivil bulunmuyordu” dedi.

Suriye'de daha önce muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde kimyasal silahlarla saldırı düzenlendiği bilgilerini duyuran yardım kuruluşu Beyaz Bereliler de, ellerinde, klor gazıyla yeni bir saldırı düzenlendiğine dair bir bilgi olmadığını açıkladı.

ABD: Bilgi toplamaya devam ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, "Maalesef Esad rejiminin, 19 Mayıs sabahı Suriye'nin kuzeybatısındaki klor gazı saldırısı iddiaları da dahil olmak üzere kimyasal silah kullanımına tekrar başvurduğuna dair işaretler görüyoruz" denmişti.

Vakayla ilgili bilgi toplamayı sürdürdüklerini belirten Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, "Esad rejiminin kimyasal silah kullandığının tespit edilmesi halinde ABD ve müttefiklerimizin hızlı ve uygun bir karşılık vereceği uyarısını yineliyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Türkiye ile Rusya arasında geçen Eylül ayında imzalanan mutabakatla İdlib vilayetinde oluşturulan çatışmasızlık bölgelerine atıfta bulunan Ortagus, "iddia edilen kimyasal saldırının, Esad güçlerinin çatışmasızlığı ihlal eden vahşi kampanyasının bir parçası olduğunu" söylemişti.

7 Nisan 2018'de Duma ilçesine yönelik saldırıda kimyasal silah kullanılmış, en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Şam hükümeti kimyasal silah iddialarını kabul etmiyor

Suriye savaşı kapsamında kimyasal silah kullanımı büyük tartışmalara yol açıyor. 4 Nisan 2017'de ülkenin kuzeyindeki Han Şeyhun kasabasında sarin gazıyla düzenlenen saldırıda 80'den fazla kişi öldürülmüş, Birleşmiş Milletler (BM) saldırıdan Şam yönetimini sorumlu tutarken ABD saldırıya tepki olarak Şayrat Hava Üssü'nü orta menzilli füzelerle vurmuştu.

7 Nisan 2018'de Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine yönelik saldırıda kimyasal silah kullanılmış, Batı ülkeleri en az 40 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan yine Suriye hükümetini sorumlu tutmuştu. ABD, Fransa ve İngiltere bu saldırının ardından ülkedeki kimyasal silah tesislerine misilleme saldırıları düzenlemişti.

Suriye ve müttefiki Rusya bu yöndeki suçlamaları kabul etmiyor. Şam yönetimi 2013 yılında imzalanan bir anlaşma uyarınca elinde kimyasal silah bulunmadığını iddia ediyor.

AFP/AÜ,GA

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