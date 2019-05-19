Gözlemevi: İdlib'de çatışmalar yeniden şiddetleniyor

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın İdlib vilayetindeki Kafranbel kentinde düzenlediği hava saldırılarında 5 çocuk, 4 kadın ve bir erkek olmak üzere toplam 10 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Rusya dün yaptığı açıklamada Suriye hükümetine bağlı güçlerin 18 Mayıs gece yarısından itibaren İdlib vilayetine yönelik saldırılarını tek taraflı olarak durdurduğunu bildirmişti.

Gözlemevi, Pazar gecesi düzenlenen hava saldırılarının ardından El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) güçleriyle Suriye ordusu arasında çatışmaların yoğunlaştığını kaydetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hava saldırısında bir hastanenin yakınının da isabet aldığı ve sağlık merkezinin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Gözlemevi'nden yapılan açıklamada Suriye ordusunun İdlib'in diğer bölgelerindeki bombardımanlarında da altı sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Gözlemevine göre Hama vilayetinin kuzeyinde de çatışmalar şiddetlendi.

Diplomasi trafiği

Hatay yakınındaki İdlib vilayeti Suriye'de silahlı muhaliflerin ve radikal İslamcı unsurların yer aldığı son bölge. İdlib'in geniş kesimleri, şu anda Birleşmiş Milletler, ABD ve Türkiye'nin terör örgütleri listesinde olan El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün kontrolünde bulunuyor.

Türkiye ile Rusya, Eylül 2018'de Soçi’de varılan anlaşma ile Beşar Esad rejimine karşı mücadele eden muhalif güçlerin İdlib’deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi konusunda anlaşmıştı. Ancak yaklaşık üç milyon kişinin yaşadığı İdlib vilayetinde HTŞ ile Rusya destekli Suriye ordusu arasındaki çatışmalar Şubat ayından bu yana şiddetlendi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalar nedeniyle İdlib ve çevresinde yaklaşık 180 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

AFP/SSB, BK

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