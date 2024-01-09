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Fransa'nın yeni başbakanı 34 yaşındaki Attal

9 Ocak 2024

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 34 yaşındaki eğitim bakanı Gabriel Attal'ı başbakan olarak atadı. Attal ülke tarihinin en genç ve ilk açık eşcinsel başbakanı oldu.

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Gabriel Attal
Gabriel AttalFotoğraf: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 34 yaşındaki Gabriel Attal'ı başbakan olarak atadı.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada "Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı, Sayın Gabriel Attal'ı başbakan olarak atadı ve ona hükümeti kurma görevini verdi" denildi.

Eski eğitim bakanı Gabriel Attal böylece Fransa tarihindeki en genç ve ilk açık eşcinsel başbakan oldu. Attal'ın kısa süre içerisinde yeni kabineyi olşturması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron (solda) ve ülkenin yeni başbakanı Gabriel Attal
Fransa Cumhurbaşkanı Macron (solda) ve ülkenin yeni başbakanı Gabriel AttalFotoğraf: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance

Eski Fransa Başbakanı Elisabeth Borne Pazartesi günü istifa etmişti. 62 yaşındaki Borne'un iki yıldan az süren görev dönemine ülkede protestolara yol açan emeklilik reformu ve tartışmalı göç yasası damga vurmuştu. Aralık ayında Fransız parlamentosunda kabul edilen yasa ülkedeki düzensiz göçmenlerin daha hızlı bir biçimde sınırdışı edilebilmesine imkan tanıyor.

Attal'ın geçen yıl eğitim bakanı olarak göreve başlamasından sonra ilk attığı adım devlet okullarında çarşaf giyilmesini yasaklamak olmuş ve bu politika muhafazakar seçmenler arasında popülerlik kazanmasını sağlamıştı.

AFP / EC, TY

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