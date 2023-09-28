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Fransa'dan Türkiye ve Macaristan'a İsveç çağrısı

28 Eylül 2023

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Türkiye ve Macaristan'ı İsveç'in NATO üyeliği konusundaki "sözlerini tutmaya" çağırdı.

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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine ColonnaFotoğraf: Hanna Johre/NTB/AFP

Fransa, İsveç'in NATO üyeliğine yönelik protokole meclis onayı vermeleri için Türkiye ve Macaristan'a çağrıda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsveç'i NATO'da görmek istiyoruz. Türkiye ve Macaristan'ın da verdikleri sözleri tuttuğunu görmek istiyoruz" dedi.

NATO üyesi ülkelerden sadece Türkiye ve Macaristan İsveç'in ittifaka katılmasına yönelik protokolleri parlamentolarında onaylamadı.

İsveç'in üyeliğine karşı çıkan Türkiye, geçen Temmuz ayında Litvanya'da yapılan NATO zirvesinde vetosunu kaldırmıştı.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Ankara ve Budapeşte'nin itirazları nedeniyle uzayan süreç sonunda Türk ve Macar meclislerinden Finlandiya'ya onay çıkmıştı. NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 31 Mart'ta kabul edilen Finlandiya, Nisan ayı başında İttifak'ın 31'inci üyesi olmuştu.

Erdoğan'dan F-16 mesajı

TBMM'de Temmuz ortasından beri devam eden yaz tatili 1 Ekim'de sona eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün konunun meclis gündemine ne zaman gelebileceği yönündeki soruyu yanıtlarken, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını onaylayarak "verdiği söze sadık kalması" hâlinde TBMM'nin de İsveç'in NATO üyeliği konusundaki protokolü geçirebileceği sinyalini verdi.Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak aramızda tabii ki görüşmelerimizi yapacağız. Ona göre de parlamentoya müracaatımızı da bu arada yapıp, parlamentomuz nasıl bir takvim belirlerse, onu da orada takip edeceğiz" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise hafta başında parlamentoda yaptığı konuşmada, İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolü "acilen" meclisten geçirmelerini gerektirecek bir durum olmadığını ifade etmişti.Orban şu an "İsveç'in güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığını" söylemişti.

DW,AFP/CÖ,EC

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