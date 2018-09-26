Fransa'daki Alman şirketleri ekonomik durumdan memnun

Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra Fransa'nın Alman şirketleri açısından yatırım yeri olma cazibesi arttı. Fransa'da faaliyet gösteren Alman şirketlerinin yüzde 90'ı Fransa'daki ekonomik durumu "iyi" ya da "memnuniyet verici" buluyor. Bu oran iki yıl önce yüzde 50'nin altındaydı.

Alman – Fransız Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Jörn Bousselmi anket sonuçlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Fransa'nın cazibesini arttıran faktörlerin inovasyon gücü, reformlar ve dijitalleşme ile yapay zekâyı ekonomik faaliyetlerin merkezi yapma azmi" olduğunu söyledi.

İşten çıkarmaları kolaylaştıran Emmanuel Macron, aynı zamanda Almanya ile birlikte Avrupa Birliği'ndeki işletme vergilerinin uyumlaştırılmasına da çalışıyor.

Alman şirketleri Fransa'da istihdam yaratıyor

Odalar birliğinin anketine göre Fransa'daki Alman işletmelerinin yüzde 54'ü kısa vadede işlerinin daha da olumlu gelişme göstereceğini tahmin ediyor. Orta ve uzun vadede aynı beklentide olanların oranı ise yüzde 56'yı buluyor. Alman işletmelerinin yüzde 43'ü Fransa'daki yatırımlarını ve personel sayısını arttırmayı planlıyor.

François Hollande'nin cumhurbaşkanı olduğu 2016 yılında yapılan anket Fransa'daki Alman işletmelerinin yüzde 41'inin durumunun "iyi" ya da "nispeten iyi" olduğunu ortaya çıkarmıştı. Sanayi ve Ticaret Odası'nın verilerine göre Fransa'da faaliyet gösteren Alman şirketlerinin sayısı 4 bin 500'ü buluyor. Almanya, Fransa'da yatırım yapan ülkeler arasında ikinci sırayı alıyor. Fransa'daki Alman işletmelerinde toplam 312 bin kişi çalışıyor.

DW,AFP/AG,DÇÜ

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