 Fransa′daki Alman şirketleri ekonomik durumdan memnun | ALMANYA | DW | 19.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Fransa'daki Alman şirketleri ekonomik durumdan memnun

Fransa'daki her 10 Alman şirketinden 9'u faaliyet gösterdikleri ülkenin durumundan memnun. Komşu ülkede faaliyet gösteren Alman şirketleri Fransa'yı modern teknolojilere açık olması nedeniyle tercih ediyor.

default

Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra Fransa'nın Alman şirketleri açısından yatırım yeri olma cazibesi arttı. Fransa'da faaliyet gösteren Alman şirketlerinin yüzde 90'ı Fransa'daki ekonomik durumu "iyi" ya da "memnuniyet verici" buluyor. Bu oran iki yıl önce yüzde 50'nin altındaydı.

Alman – Fransız Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Jörn Bousselmi anket sonuçlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Fransa'nın cazibesini arttıran faktörlerin inovasyon gücü, reformlar ve dijitalleşme ile yapay zekâyı ekonomik faaliyetlerin merkezi yapma azmi" olduğunu söyledi.

İşten çıkarmaları kolaylaştıran Emmanuel Macron, aynı zamanda Almanya ile birlikte Avrupa Birliği'ndeki işletme vergilerinin uyumlaştırılmasına da çalışıyor.

Alman şirketleri Fransa'da istihdam yaratıyor

Odalar birliğinin anketine göre Fransa'daki Alman işletmelerinin yüzde 54'ü kısa vadede işlerinin daha da olumlu gelişme göstereceğini tahmin ediyor. Orta ve uzun vadede aynı beklentide olanların oranı ise yüzde 56'yı buluyor. Alman işletmelerinin yüzde 43'ü Fransa'daki yatırımlarını ve personel sayısını arttırmayı planlıyor.

François Hollande'nin cumhurbaşkanı olduğu 2016 yılında yapılan anket Fransa'daki Alman işletmelerinin yüzde 41'inin durumunun "iyi" ya da "nispeten iyi" olduğunu ortaya çıkarmıştı. Sanayi ve Ticaret Odası'nın verilerine göre Fransa'da faaliyet gösteren Alman şirketlerinin sayısı 4 bin 500'ü buluyor. Almanya, Fransa'da yatırım yapan ülkeler arasında ikinci sırayı alıyor. Fransa'daki Alman işletmelerinde toplam 312 bin kişi çalışıyor.

DW,AFP/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Araştırma: Almanya inovasyonda dünya birincisi

Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Rekabet Gücü Raporu'na göre Almanya inovasyonda dünya birincisi. Rekabet gücü sıralamasında ABD birinci gelirken, Almanya üçüncü, Türkiye ise 61'inci oldu. (17.10.2018)  

Alman yatırımcılardan Erdoğan’a beş koşul

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “önce güven yeniden tesis edilmeli” mesajını veren Alman yatırımcılar, Türkiye ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi için beklentilerini beş maddede iletti. (02.10.2018)  

Almanya ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Alman hükümeti 2018 ve 2019 yılları için yaptıkları ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,8'e düşürdü. Düşüşten dünya ekonomisini sorumlu tutan hükümetin istihdam ve maaşlar noktasındaki öngörüleri ise olumlu. (11.10.2018)  

Benzer içerik

Türkei Ankara Präsident Erdogan und Heiko Maas Bundesaußenminister, Außenminister, Treffen

Maas: Alman şirketleri Türkiye'de yatırımı riskli buluyor 26.09.2018

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas giderek daha fazla Alman şirketinin Türkiye'de yatırım yapmayı riskli bulduğunu söyledi.

Berlin Flaggen Deutschland Türkei vor Kanzleramt

Alman yatırımcılardan Erdoğan’a beş koşul 02.10.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “önce güven yeniden tesis edilmeli” mesajını veren Alman yatırımcılar, Türkiye ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi için beklentilerini beş maddede iletti.

Symbolbild Börse in Saudi Arabien

Kaşıkçı nedeniyle Suudi Arabistan'a tepkiler artıyor 18.10.2018

Çok sayıda Batılı hükümet ve iş dünyası temsilcisi, Cemal Kaşıkçı vakasından ötürü gelecek hafta Riyad'da düzenlenecek yatırımcılar konferansına katılımlarını iptal etmiş bulunuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Suudiler Almanya'nın silah satışı listesinde yine üst sıralarda yer aldı

Ortadan kaybolan Suudi gazeteci Kaşıkçı ile ilgili baskı altında olan Suudi Arabistan, Almanya’nın sene başından bu yana en çok silah sattığı ikinci ülke oldu. Ancak bu durum koalisyon hükümeti açısından sorunlu. 

FOTO-GALERİ

China Smog in Peking (picture-alliance/Imaginechina/Xiao Ma)

Pekin yine duman altı

Çevre koruma için alınan tüm tedbirlere rağmen Çin'in başkenti Pekin ve çevresinde hava kirliliği yine korkutucu boyutlarda. 