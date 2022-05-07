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Avrupa'da Müslümanların yoğun yaşadığı Fransa ve Almanya'da DİTİB'e bağlı 1000'den fazla cami var.
Avrupa'da Müslümanların yoğun yaşadığı Fransa ve Almanya'da DİTİB'e bağlı 1000'den fazla cami var. Fotoğraf: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance
PolitikaFransa

Fransa'da Türk camisine saldırıya kınama

27 dakika önce

DİTİB'e bağlı Metz'teki camiye yönelik molotoflu saldırının ardından kentin Belediye Başkanı Müslüman toplumla dayanışma amacıyla eylem çağrısında bulundu

https://www.dw.com/tr/fransada-t%C3%BCrk-camisine-sald%C4%B1r%C4%B1ya-k%C4%B1nama/a-61719117

Fransa'nın Metz kentinde bir Türk camisine düzenelen molotof kokteyli ile saldırının ardından Belediye Başkanı François Grosdidier, olayı kınayarak birlik mesajı verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Grosdidier, Metz’te yaşayan vatandaşları saldırıya tepki göstermek amacıyla Cumartesi günü düzenlenecek olan gösteriye katılmaya çağırdı.

Cuma günü DİTİB’e bağlı camiye yönelik saldırı sonucunda binanın cephesinde hasar meydana gelmişti. Savcılık olayın araştırıldığını açıkladı.

Aynı gün Mulhouse kentinde de DİTİB’e bağlı başka bir cami hedef olmuş, saldırganlar binanın duvarına hakaret içerikli yazılar yazmıştı. Kentte faliyet gösteren Türk Kültür Merkezi'nin başkanı Mustafa Düzenli, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada bölgedeki Müslümanların güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek, “Cuma günleri namaz için 1000'den fazla kişi toplanıyor. Bunu yapan daha başka şeylere de kalkışabilir" demişti.

AFP / GY, BÖ

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