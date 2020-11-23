Fransa'da polis şiddeti şoku

Fransa'da üç polis memurunun siyah bir müzik prodüktörünü kendi stüdyosunda dakikalarca darp ettiğini gösteren güvenlik kamarası görüntülerinin Perşembe günü sosyal medyada yansımasının ardından ülkede polis şiddeti tarşılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüntüleri "şoke edici" olarak nitelendirdi. Açıklama, Macron'un İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'i kabulü sonrasında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldı. Bir hükümet yetkilisi de Macron'un müzik prodüktörünü darp eden ve ırkçı hakaretler sarf eden polis memurlarına karşı yaptırım uygulanmasını istediğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Polisin uyguladığı şiddet tepkiyle karşılanırken Fransız futbol yıldızları Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe, siyah müzik prodüktörünün darp edildiği görüntülerden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Mbappe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dayanılmayacak video, katlanılmayacak şiddet" ifadesini kullandı. Mbappe, "Irkçılığı durdur" ifadesini de paylaşımda büyük harflerle yazdı.

Darp ve ırkçı hakaretler

Polisler hakkında avukatı ile birlikte suç duyurusunda bulunan müzik prodüktörü ise polislerin hiçbir neden olmaksızın saldırdıklarını belirterek "Defalarca 'pis zenci' dediler ve bu arada beni dövdüler" şeklinde konuştu. Stüdyodaki müzisyenlerin yardımı ile polislerin dışarıya çıkmasını sağladığını aktaran prodüktör, olaydan birkaç dakika sonra da pencereden içeriye göz yaşartıcı gaz atıldığını ifade etti.

Polis memurları ise söz konusu kişiyi maskesi olmadığı için durdurduklarını ve bunun üzerine kendilerine saldırdığını iddia etti. Ancak güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde polislerin müzik prodüktörünün yüzüne vurdukları, tekmeledikleri ve copla taciz ettikleri görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından dört polis memuru geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Üç polis memuru hakkında görev sırasında şiddet kullanma suçlamasıyla soruşturma başlatılırken dördüncü polis memuru da olayın ardından müzik stüdyosuna göz yaşartıcı gaz atmakla suçlanıyor.

İçişleri Bakanı baskı altında

Polislerin müzik prodüktörünü darp etmesine ilişkin bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan İçişleri Bakanı Darmanin ise polislerin "Cumhuriyetin üniformasını kirlettiğini" belirterek soruşturma raporuna göre polisleri görevden alacağını açıkladı.

Muhafazakar siyasetçi bu açıklamaya rağmen muhalefetin yanı sıra hükümet sıralarından siyasetçilerin de baskısı altında. Ülkede polisin kullandığı şiddet daha önce de tartışmalara yol açmış, son olarak Paris'te polisin bir mülteci kampını bu hafta içinde zor kullanarak dağıtması tepkiyle karşılanmıştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin

Ülkedeki sol eğilimli muhalefet, bu iki olayın ardından Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'in yanı sıra İçişleri Bakanı Darmanin'in istifasını istiyor. Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti de Darmanin'i eleştirdi. Darmanin'in hazırladığı yeni güvenlik yasasına işaret eden Dupond-Moretti "Filme çekmek vazgeçilmez" dedi.

Yeni güvenlik yasası

Darmanin'in hazırladığı yeni güvenlik yasası, görev başında olan polislerin filme çekerek görüntüleri yayanların cezalandırılmasını öngörüyor. Ancak, yasadaki söz konusu madde basın özgürlüğünü kısıtlayacağı gerekçesiyle eleştirilere yol açıyor.

Bu madde ile ayrıca polisin şiddet uyguladığını gösteren görüntülerin yayılmasının engellenmesinin hedeflendiği tahmin ediliyor. Ülkedeki sosyal reformları protesto eden "Sarı Yeleklilerin" gösterileri sırasında polisin plastik mermi kullanarak, yaralanmalara yol açması veya tekerlekli sandalye kullanan bir kişinin polis kontrolü sırasında hayatını kaybetmesi görüntülerin sosyal medyada yayılması ile ortaya çıkmıştı.

AFP,dpa/JD,HS

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