 Fransa’da olağanüstü hal seçeneği gündemde | AVRUPA | DW | 02.12.2018

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AVRUPA

Fransa’da olağanüstü hal seçeneği gündemde

Fransa’da “Sarı Yeleklilerin” eylemlerinde çıkan olaylar nedeniyle hükümet olağanüstü hâl seçeneğini inceliyor. Paris’te dün düzenlenen gösterilerde 133 kişinin yaralandığı, 412 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris (Getty Images/AFP/G. van der Hassel)

Fransa'da akaryakıt fiyatlarına zammı protesto için “Sarı Yeleklilerin” düzenlediği gösteriler nedeniyle, hükümet olağanüstü hâl ilân edilmesi seçeneğini gözden geçiriyor. Fransız hükümet sözcüsü, yeni olayların önlenmesi için her türlü seçeneğin incelendiğini açıkladı. Hükümet sözcüsü, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Edouard Philippe ve İçişleri Bakanı Christophe Castener’in uygun tedbirleri görüşmek üzere Pazar günü biraraya geleceğini belirtti. Sözcü, barışçı göstericilere de görüşme çağrısında bulunulduğunu ifade etti.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris (Reuters/S. Mahe)

133 yaralı, 412 gözaltı

Araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı yelekleri giyerek eylem yaptıkları için "Sarı Yelekliler” olarak adlandırılan göstericilerin Cumartesi günü başkent Paris'te düzenlediği eylemde 133 kişinin yaralandığı açıklandı. Paris emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamada, yaralananların 23’ünün güvenlik görevlisi olduğu belirtildi. Olaylar sonucu 412 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 378'inin hâlâ gözaltında bulunduğu kaydedildi.

Akaryakıt fiyatlarının artırılmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Macron'un protesto edildiği gösteride olaylar çıkmıştı. Polis tarafından oluşturulan güvenlik barikatını aşmak isteyen, araçları ateşe veren ve polise cam kırıkları fırlatan göstericilere polis müdahale ederek, göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su sıkmıştı. Gösteriler sırasında yaklaşık 5 bin polis memuru görev yapmıştı.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris (picture alliance/dpa/L. Tanguy)

Bir kişi öldü

Öte yandan “Sarı Yeleklilerin” Fransa’nın güneyindeki Arles kentinde düzenlediği gösteri sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Göstericilerin kurduğu barikat nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğu, bir aracın önce kuyruğun sonundaki kamyona çarptığı, başka bir otomobilin de kaza yapan araca çarptığı kaydedildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, kazanın “Sarı Yeleklilerin” kurduğu barikat ile doğrudan bağlantılı” olduğu belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. 

Sarı Yelekliler, üç haftadır Cumartesi günleri eylem yapıyor. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, dün Paris'te yapılan gösteriye yaklaşık 75 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Sarı Yelekliler, akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının yanı sıra vergi indirimi ve asgari ücret ile emekli maaşlarını artırılmasını talep ediyor.

AFP,rtr/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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