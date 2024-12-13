Fransa'da Macron Başbakanlık görevine Bayrou'yu atadı

Aylardır siyasi kriz yaşanan Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu Başbakan atadı. Bu yıl göreve getirilen dördüncü Başbakan olan Bayrou'nun önceliği, bir önceki hükümeti düşüren 2025 bütçesi olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Demokratik Hareket (MoDem) lideri François Bayrou'yu Başbakanlık görevine atadı. Aylardır siyasi kriz içindeki ülkede Başbakan Michel Barnier hükümeti geçen hafta mecliste gerçekleştirilen güvensizlik oylamasıyla düşürülmüştü. Macron, Barnier'in istifasının ardından kendisinin istifa etmeyeceğini, en kısa zamanda yeni bir Başbakan atayacağını açıklamıştı.

Bayrou, ofisinden çıkarken gazetecilerin sorularına "Önümüzde uzun bir yol var. Bunu herkes biliyor" cümlesiyle karşılık verdi.

Macron'un seçim ittifakının bileşenleri arasındaki MoDem partisinin lideri Bayrou, bu yıl Fransa'da göreve atanan dördüncü Başbakan oldu. Macron'un yakın bir müttefiki olarak bilinen 73 yaşındaki Bayrou'nun öncelikli hedefi, bir önceki hükümetin düşmesine neden olan 2025 bütçesinin meclisten geçirilmesi olacak.

60 milyar euroluk tasarrufa şiddetli muhalefet

Bayrou hükümetinin öncelikle 2024 bütçesinin süresinin uzatılmasına dair acil durum yasasını meclisten geçirmesi, 2025 bütçesini ise önümüzdeki yılın başında meclise sunması gerekiyor. Hükümet, vergi zamları ve harcamalarda kesintilerle 60 milyar euroluk tasarruf öngören bütçeyle, ülkenin yüzde 6'ya ulaşan bütçe açığını azaltmayı hedefliyor. Kemer sıkma tedbirlerine aşırı sağ ve sol partiler ise karşı çıkıyor.

Ulusal Meclis, 4 Aralık'taki güvensizlik oylamasıyla Barnier hükümetini düşürmüştü. Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua/dpa/picture alliance

Macron Bayrou'yu 2017'de Adalet Bakanı olarak atamış, ancak Bayrou, partisine yönelik, meclis çalışanlarının işe alımında sahtecilik yapıldığı suçlamasıyla başlatılan soruşturma nedeniyle birkaç hafta sonra istifa etmişti. Bayrou, bu yıl hakkındaki suçlamalardan aklandı.

Meclisi ikna edebilecek mi?

Bayrou'nun bakanlar listesini önümüzdeki günlerde sunması bekleniyor. Ancak Ulusal Meclis'teki üç rakip blok arasındaki güç kavgaları nedeniyle yasamada Barnier hükümetinin karşılaştığı zorlukların devam etmesi olasılığı bulunuyor. Bayrou'nun, popülaritesi düşen Cumhurbaşkanı Macron'a olan yakınlığının da kendisi açısından dezavantaj olabileceği değerlendiriliyor.

Macron, Barnier'nin istifası sonrası geçen dokuz günde muhafazakârlardan komünistlere çeşitli siyasi gruplarla görüşmeler yürüterek Bayrou için destek istemiş, Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa'yı ise görüşme trafiğinin dışında tutmuştu.

Son olarak Haziran ayında sandık başına giden Fransa'da yasalara göre Temmuz 2025'e kadar meclis seçimi yapılabilmesi mümkün değil. Cumhurbaşkanı Macron'un görev süresi ise 2027'de sona eriyor.

AFP,rtr/BK,CÖ

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