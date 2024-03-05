Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı

Fransa'da kürtaj hakkının anayasaya dahil edilmesine ilişkin yasa tasarısı Pazartesi günü parlamentodan geçti. Böylece, Fransa kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu. Anayasada değişiklik öngördüğü için Kongre'de oylamaya sunulan tasarı, Versailles Sarayı'nda toplanan parlamentonun iki kanadının özel oturumunda 780 "evet" oyuna karşılık 72 "hayır" oyuyla kabul edildi. Tasarının kabul edilmesi için beşte üç çoğunluğun oyu gerekiyordu.

Tasarının parlamentodan geçmesinin ardından milletvekilleri, kararı alkışlarla kutladı. Eyfel Kulesi ışıklandırılarak, kuleye "benim bedenim, benim kararım" yazısı yansıtıldı.

Eyfel Kulesi'ne 'benim bedenim, benim kararım' yazısı yansıtıldı. Fotoğraf: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu/picture alliance

"Evrensel mesaj" vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, adımı "evrensel mesaj veren Fransız gururu" olarak nitelendirdi. Macron, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yeni yasayı kutlamak için Paris'te özel bir tören düzenleneceğini belirtti.

"Bu çok önemli bir adım.. Tarihe geçecek bir adım" ifadelerini kullanan Fransa Başbakanı Gabriel Attal da kürtajın yasallaşmasından önce acı çekmiş olan tüm kadınlara "ahlaki bir borçları" olduğunu söyledi.

Dünya çapında "kürtaj hakkının hâlâ tehlikede olduğuna" dikkat çeken Fransa Başbakanı, ABD, Macaristan, Polonya gibi ülkelerde kürtaja karşı alınan kararlara atıfla, "Bir nesilde, bir yılda, bir haftada bir noktadan tam tersine doğru gidilebiliyor" diye konuştu.

Fransa'da hamileliğin 14. haftasına kadar kürtaj yaptırma hakkı kadınlara halihazırda 1975'te tanınmıştı. Ancak ABD'de 2022 yazında Yüksek Mahkeme'nin "Roe v. Wade" kararını iptal etmesi Fransa'da da konuya ilişkin geniş çaplı bir tartışma başlatmıştı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1973 yılında aldığı "Roe v. Wade" olarak bilinen ve kürtajı yasal hale getiren kararı iptal ederek, yasak yolunu açması yoğun tepkilere neden olmuştu.

AFP,dpa/SÖ,JD

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