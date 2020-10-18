Fransa'da İslamcılara yönelik polis baskınları

Fransa'da tarih öğretmeni Samuel Paty'nin geçtiğimiz cuma günü radikal İslamcı olduğu tahmin edilen 18 yaşındaki Çeçen kökenli bir Rus tarafından başı kesilerek öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada pazartesi günü İslamcı çevrelere yönelik çok sayıda polis baskını düzenlendiğini bildirdi. Bakan, şüphelilerin "olayla doğrudan bağlantılı olmadığını", operasyonların daha çok bir mesaj niteliği taşıdığını vurguladı. Darmanin, bu mesajın "Cumhuriyet düşmanlarına bir dakika dahi zaman vermemek" olduğunu belirtti.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, operasyonlarda internette nefret söylemi ve radikal İslamcı propaganda nedeniyle istihbarat servislerinin gözetiminde olan kişiler hedef alındı. Fransa İçişleri Bakanı, cinayeti destekler yönde açıklamalarda bulunan 80 kişi hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu. Darmanin, 50'den fazla derneğin bu hafta boyunca yetkili birimlerin ziyaretine tabi olacağını ve çoğunun kapatılma ihtimali ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. Darmanin, özellikle Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Derneği'nin (CCIF) odakta olduğunu, bu derneğin "Cumhuriyet düşmanı" faaliyetlerde bulunduğuna dair çok sayıda kanıt bulunduğunu vurguladı.

Pazar günü başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, Samuel Paty cinayetini protesto etti.

47 yaşındaki tarih öğretmeni Samuel Paty'nin öldürülmesi Fransa'da büyük bir üzüntüyle karşılanmıştı. Pazar günü ülke genelinde on binlerce kişi öğretmenin öldürülmesini protesto etmek ve düşünce özgürlüğünü savunmak amacıyla sokak gösterilerinde bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise pazar akşamı Savunma Konseyi'ni topladı. Elysee Sarayı'ndan verilen bilgilere göre, Macron "radikal çevrelere yakın olan yapılar, dernekler ve kişilere karşı bir eylem planı" açıkladı. Macron'un söz konusu toplantıda, "Korku taraf değiştirecek" dediği öne sürülüyor.

Le Pen'den "göç durdurulsun" çağrısı

Cinayet Fransa'da göç konusundaki tartışmaları da alevlendirdi. Sağ populist Ulusal Birlik'in (RN) lideri Marine Le Pen, İslamcılıkla mücadele amacıyla "olağanüstü hal" uygulanmasını ve "göç ile vatandaşlığa geçişlerin derhal durdurulmasını" istedi. Pazar günü yapılan dayanışma gösterilerine katılmayan Ulusal Birlik, "mum politikasından bıkkınlık geldiği" açıklaması yapmıştı.

Fransa'da tarih öğretmeninin öldürülmesi ile bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında bir öğrencinin babası ile ismi güvenlik çevreleri tarafından bilinen militan bir İslamcı da bulunuyor. Öğretmen Paty'nin derste Muhammed Peygamber'in karikatürlerini kullanması sonrası tehditler aldığı ve hakkında internette aleyhte kampanya başlatıldığı belirtiliyor. Cinayeti işleyen bıçaklı saldırgan polis tarafından vurulmuştu.

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AFP,Reuters / BÖ,ET