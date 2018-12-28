 Fransa′da grevlere tatil molası | AVRUPA | DW | 20.12.2019

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AVRUPA

Fransa'da grevlere tatil molası

Fransa'da emeklilik yasasındaki reform tasarısına karşı yapılan ve kamusal yaşamı büyük ölçüde sekteye uğratan genel grevlere noel ve yılbaşı tatili boyunca ara verilmesi kararlaştırıldı.

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Fransa'da sendikalar, kamusal yaşamı yer yer felç eden genel grevlere noel ve yılbaşı döneminde ara vermeyi planlıyor. Ülkenin en etkili işçi sendikaları konfederasyonu olan CGT'nin başkanı Philippe Martinez, Fransa Başbakanı Edouard Philippe ile yaptığı görüşmenin ardından, bir sonraki grev eylemleri ile protesto gösterilerinin 9 Ocak tarihinde yapılması üzerinde anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.

Son olarak geçtiğimiz Salı günü yapılan genel grevler nedeniyle, ülke çapında kamusal yaşam büyük sekteye uğramış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bunun üzerine sendikaların taleplerine kulak vererek, en azından noel tatili boyunca toplu taşıma ve şehirler arası ulaşımın aksamaması için girişimde bulunmuştu. 

1000 euro asgari emekli maaşı

Fransa'da sendikaların karşı çıktığı yeni emeklilik tasarısı, halihazırda var olan 42 ayrı emekli sandığını, 2022 yılından itibaren iş piyasasında geçerli olmak üzere, yeni bir puanlama sistemiyle tek çatı altında birleştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca tasarı, belli bir süre çalışmış kişilere 1000 euro asgari emekli maaşı verilmesini de öngörüyor. Tasarı öte yandan 62 yaşında emekli olanların "erken emekli" sayılmasını ve maaşlarında kesintiye gidilmesi maddesini de içeriyor.

Reuters / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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