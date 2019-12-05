Fransa'da genel grev hayatı felç etti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu planlarını protesto için düzenlenen genel grev hayatı felç etti. Başkent Paris ve çevresinde tren seferleri iptal edildi, kent merkezinde metro istasyonları kapalı kaldı. Havalimanı ve hastane çalışanları ile öğretmenler ve çöp toplayanların da greve katılması nedeniyle eğitim, ulaşım, çöp toplama ve sağlık hizmetleri gibi hayatın pek çok alanında aksaklıklar yaşandı. Sendikalarda yapılan açıklamaya göre, demiryolu işçilerinin yüzde 85'i, öğretmenlerinse yüzde 50'si derslerini iptal ederek greve katıldı.

Paris ile birlikte yaklaşık 50 kentte emeklilik reformu planlarını protesto için düzenlenen gösterilere katıların sayısı 500 bini aştı. CGT Sendikası sadece Paris'teki gösterilere 250 bin kişinin katıldığını duyurdu. Kitlesel gösterileri bir başarı olarak nitelendiren sendikalar, katılımcı sayısının geçen yıl "Sarı Yeleklilerin” protestolarına katılanların sayısından daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Sarı Yeleklilerin protesto gösterilerinde katılımcı sayısı en fazla 282 bin olarak kaydedilmişti. Gösterilere Sarı Yelekliler de katıldı.

Paris'te bazı göstericiler araçları ve mağazaları ateşe verdi

Paris ve Nantes polis müdahalede bulundu

Paris'te Gare du Nord'da başlayan protesto yürüyüşüne katılanların korteji kent merkezindeki Republique meydanına geldiği sırada, göstericilerin arasına karışan yüzü maskeli kişiler, araçları ateşe verdi ve mağazaların vitrinlerini kırdı. Bunun üzerine polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

Ajansların geçtiği haberlere göre akşam saatlerine kadar 9 bin'den fazla eylemcinin üzerinde arama yapan güvenlik güçleri 31 kişiyi gözaltına aldı.

Son yılın en yüksek katılımlı protestosu olduğu belirtilen genel grev nedeniyle geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Sadece Paris'te yaklaşık 6 bin polis görev yaptı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Anarşist ‘kara blok' veya Sarı Yelekliler gibi daha sert grupların” katılabileceği uyarısında bulunmuş ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı güzergahtaki mağazaların kapatılması talimatımatı vermişti.

Paris'te polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu

Fransa'nın batısındaki Nantes kentinde de güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışma çıktı. Fransız BFM televizyonu, maskeli protestocuların güvenlik güçlerine taş attığını, bunun üzerine polisin göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdiğini duyurdu.

Lyon ve Bordeux kentlerinde de göstericiler ve polis arasında küçük çaplı olaylar meydana geldiği aktarıldı.

Hükümet reformda kararlı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi yapılan bir açıklamada planlanan emeklilik reformundan geri adım atılmayacağını belirtti. Fransa Başbakanı Edouard Philippe'nin önümüzdeki hafta reform hakkında detaylı bilgi paylaşacağı bildirildi.

Genel grev nedeniyle ulaşımdan eğitime kadar birçok hizmet aksadı

Emeklilik reformu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en önemli sosyal reformu olarak kabul ediliyor. Emekliliğe puan bazı getirilmesini içeren reformla, karışık emeklilik sisteminin birçok meslek dalı için özel düzenlemelerle basit hale getirilmesi amaçlanıyor. Ancak planlanan reformla, halihazırda 62 olan emeklilik yaşı daha ileri tarihlere çekilerek, insanların daha uzun süre çalışmaları öngörülüyor. Mevcut yasalara göre, bazı meslek gruplarının daha erken yaşlarda da emekliye ayrılması mümkün olabiliyor.

AFP,dpa/NS,JD

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