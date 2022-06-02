Fransız diplomatlar Macron'a karşı grevde

Cumhurbaşkanı Macron'un, kariyer diplomatlarının özel statüsünü kaldıran kararnamesini protesto eden Fransız diplomatlar bugün greve gidiyor. Reform, dışarıdan diplomatik görevlendirmelere de olanak tanıyor.

Fransız diplomatlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kariyer diplomatlığını kaldırarak diplomatları devlet memurlarından oluşan geniş bir havuza aktarma planını protesto için bugün bir günlük grev gerçekleştiriyor.

Uzak Doğu'dan Washington'a dünyanın dört bir yanında görevli çok sayıda büyükelçi ve diplomat greve katıldıklarını Twitter'da #diplo2metier etiketiyle paylaştı. Diplomatlar, Macron'un reform planını, diplomasi mesleğini tehlikeye atacağı ve Fransa'nın dünyadaki konumuna olumsuz yansımaları olacağı gerekçesiyle eleştiriyor.

Macron'un Nisan ayında yayımladığı kararnameye dayanan reform yaklaşık 800 diplomatı etkileyecek. Reformla, diplomatlar, diğer devlet memurlarının da dahil olduğu geniş bir havuzun içine dahil edilecek, dışarıdan bakanlığa geçişler mümkün kılınacak, diplomatik görevler için bakanlık personeli dışarıdan isimlerle rekabet etmek durumunda kalacak.

"İçine kapanık elit kurum" eleştirisi

Hükümet reformla, 16'ncı yüzyılda oluşturulan Fransız diplomasisinin modernize edilmesini, çeşitliliğin artırılmasını ve etrafındaki duvarların kaldırılmasını hedefliyor. Hükümet içinde bazı kesimler kariyer diplomasisini kendi içine kapanık bir elit kurum olarak görüyor.

Diplomatlar ise yaptıkları işin, dünyanın değişik bölgelerinde yıllar boyunca edinilen deneyim ve uzmanlığı gerektirdiğini, bu alanda amatörlere yer olmadığını savunuyor.

Planı eleştirenler, Dışişleri Bakanlığında son yıllarda yapılan kısıntılara işaret ederek bunun sadece bir başlangıç olacağı endişesini dile getiriyor.

Çok sayıda büyükelçi, başkonsolos, konsolos ve çeşitli görevlerdeki diplomatlar Twitter üzerinden greve destek verdi. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin de protestoya destek vererek diplomasinin deneyim, bilgi ve birikimden ayrı düşünülemeyecek bir alan olduğuna vurgu yaptı.

Geçen hafta Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde'da bir ortak bildiri kaleme alan 500 diplomattan oluşan bir grup, planın "Profesyonel diplomasinin yok olması riskini beraberinde getirdiği" uyarısı yapmış, "Dışişleri Bakanlığının özünün tartışmaya açıldığı" düşüncesini dile getirmişti.

Villepin: Bağımsızlık, liyakat ve hafıza ortadan kalkacak

Yeni atanan Dışişleri Bakanı Catherine Colonna konuyla ilgili yorum yapmazken eski başbakan ve dışişleri bakanlarından Dominique de Villepin, reform planlarını "tarihi bir hata" diye nitelendirdi. Villepin, diplomatların memurluktaki özel statüsünün kaldırılmasının görevdeki "bağımsızlığı, liyakatı ve hafızayı" ortadan kaldıracağını ve bunun etkisinin önümüzdeki yıllarda ağır bir şekilde görüleceğini söyledi.

Macron'un kararnamesi öncesinde de bütçe ve personel sayısının azaltılması ve kaynakların dışa aktarımı nedeniyle Dışişleri Bakanlığında huzursuzluk hakimdi. Diplomatların Le Monde'da yayımlanan ortak bildirisinde bu konuya da değinildi ve Dışişleri Bakanlığının devlet içindeki rolünün on yıllardır marjinalleştirildiğine, personel sayısının son on yılda yüzde 30 oranında olmak üzere radikal şekilde azaltıldığına işaret edildi. Diplomatlar, Bakanlık'ın devlet bütçesindeki payının yüzde 0,7'ye düştüğüne de dikkat çekti.

Fransa, yaklaşık bin 800 diplomat ve Dışişleri Bakanlığında görevli 13 bin 500 personelle dünyanın en büyük üçüncü diplomasi ağına sahip ülke konumunda.

AP,DW/BK,SSB