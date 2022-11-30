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Baget ekmeğini ulusal sembollerinden biri olarak gören bazı Fransızlar, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'nda milli takımlarını desteklerken bagetlerini de yanlarında bulundurdu - (06.07.2018 / Nijni Novgorod)
Fotoğraf: picture-alliance/dpa/N. Pisarenko
KültürFransa

Fransız bageti UNESCO listesinde

1 saat önce

Fransızların dünyaca ünlü baget ekmeği UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı. Peki Fransız mutfağının vazgeçilmezi olan bagetin incelikleri nedir?

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Fransız baget ekmeğinin kültürü ve zanaatı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı. Bagetin ilgili listeye alınması için yapılan başvuru metninde, söz konusu geleneksel Fransız ekmeğinin, un, su, tuz ve maya olmak üzere sadece dört malzemeden yapılmasına rağmen her fırıncının ortaya benzersiz bir ürün çıkarabildiği belirtildi.

Fransızlar, mutfaklarının vazgeçilmezlerinden olan baget ekmeğini günün her öğününde tüketebiliyor. Özellikle tereyağ ve reçel sürülen baget dilimleri, Fransa'da kahvaltı sofralarının önemli bir lezzeti sayılıyor.

Uğruna kuyruklarda beklenilen ekmek

Paris'te fırıncılık yapan Hamza Boussai'ye göre, "Bagetin iyi olabilmesi için unun iyi olması gerek." Bunun yanında hamurun ne kadar yoğrulduğu ve ardından ne kadar dinlendirildiğinin de önemli olduğunu dile getiren Boussai, "Büyükbabam Tunus'un en iyi fırıncılarından biriydi. Sanırım bu iş benim genlerimde var" diyor, hazırladığı hamurları 280 derece ısıtılmış fırına verirken.

Ekmekler yaklaşık 20 dakika sonra üzerlerinden yayılan dumanlarla fırından çıkarılıyor. Boussai'nin fırınında her gün 240 civarında baget üretilmekte. Müşteriler sabah ve öğle saatlerinde fırının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Bazılarına göre Fransa, dünyada, insanların ekmek için gönüllü olarak günde iki kez sıraya girdikleri tek ülke. Fırından yeni çıkmış, sıcacık bir bageti ucundan koparıp yemeden eve kadar götürmek, pek çok Fransız için oldukça zor bir durum. Zaten geleneksel olarak da "baget bıçakla kesilmez, koparılır" deniyor halk arasında.

Fırından taze çıkmış olan ünlü Fransız baget ekmekleri
Fırından taze çıkmış olan ünlü Fransız baget ekmekleriFotoğraf: DW

Baget ve metro işçileri efsanesi

Bir efsaneye göre, uzun ve ince şeklinden dolayı kolay kırılabilen baget ekmeği, Paris metrosunun inşaatında çalışan işçiler kavga ettiklerinde birbirlerine zarar verebilecekleri ekmek bıçaklarını yanlarında taşımasınlar diye üretilmiş. Ancak tarihi gerçekler, henüz 18. yüzyılda "flüt" adı verilen benzer bir ekmeğin Paris'te satıldığını ortaya koyuyor. 1920'de ağırlığı 80 gram olan ve 0,30 franktan satılan baget günümüzde 250 gram ağırlığında ve satış fiyatı yaklaşık 1 euro.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne bir ürünün kendi değil, onunla ilgili gelenek ve zanaat alınıyor. Söz konusu listeye şu ana dek dans, tiyatro, müzik gibi alanlardan yaklaşık 500 madde dahil edilmiş durumda.

Ahlat taş işçiliği de lisetede

UNESCO'dan Salı günü yapılan açıklamada da, geleneksel Ahlat taş işçiliğinin Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığı bildirilmişti. İlgili açıklamada, "geleneksel Ahlat taş işçiliğinin, volkanik Ahlat taşının çıkarılması, estetik açıdan kendine özgü işlenişi ve metotlarına dayandığı" ifade edilerek, bu taşın işlenmesinde el yapımı araç gereçlerin kullanıldığı vurgulanmıştı. 

AFP / ET,BK

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