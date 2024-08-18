  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ortadoğu2024 ABD seçimleri Türkiye ekonomisi
SanatAvrupa

Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti

18 Ağustos 2024

Ünlü Fransız aktör Alain Delon 'un 88 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Delon, "Kiralık Katil" (Le Samouraï) filmindeki rolüyle akıllara kazınmıştı.

https://p.dw.com/p/4jaqQ
Ünlü Fransız aktör bir siyah beyaz fotoğrafta. Koyu bir takım elbise ve beyaz bir gömlekle göğsüne kadar görülüyor. Gri saçları ve ciddi bakmış kameraya.
80'den fazla film çeviren Alain Delon duygusuz ve baştan çıkarıcı rolleriyle akıllara kazındı.Fotoğraf: Oleg Nikishin/TASS/dpa/picture alliance

1967 yılında oynadığı "Kiralık Katil" filmindeki unutulmaz başarısı ile akıllara kazınan, Fransız sinemasının efsane aktörlerinden Alain Delon'un 88 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Fransız haber ajansı AFP'nin, Delon'un üç çocuğuna dayandırdığı habere göre, ünlü aktör pazar sabahı hayata gözlerini yumdu.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve Loubo (köpeği), babalarının ölüm haberini vermekten derin üzüntü duymakta" şeklinde açıklama yapan çocukları, bir dönemin efsane oyuncusu olarak görülen Delon'ın Douchy'deki evinde, üç evladı ve ailesinin yanında huzur içinde aralarından ayrıldığını belirtti.

Alain Delon
Alain DelonFotoğraf: United Archives/kpa Publicity/picture alliance

Kariyerinin ateşleyicisi "Kiralık Katil"

Delon, 50 yıldan fazla süren oyunculuk yaşamı boyunca, aralarında "Batan Güneş", "Borsalino" ve "Panter" gibi sinemaseverler arasında kült statüsüne ulaşan filmlerin de olduğu 80'den fazla filmde rol aldı.

8 Kasım 1935'te Paris yakınlarında doğan aktörü efsane yapan ise 1967 yapımı ve rejisörlüğünü Jean-Pierre Melville'nin yaptığı "Kiralık Katil" (Le Samouraï) filmi oldu. Bu filmle Delon, duygusuz, ancak istediğini de baştan çıkaran, bu arada asla kalbini kimseye kaptırmayan bir kiralık katil rolünü canlandırdı ve bu rolüyle kariyerinin temelini attı.

Bir böksürü canlandırdığı "Rocco ve Kardeşleri", yine duygusuz bir baştan çıkarıcıyı canlandırdığı "Sicilyalılar Çetesi", "Kızgın Güneş", Romy Schneider ile birlikte rol aldığı erotik macera filmi "Sen Benimsin ve "Panter" Delon'un unutulmaz filmlerinden bazıları.

İlişkileriyle sık sık gündeme geldi

Ünlü oyuncu Delon bir dönem çapkınlığıyla da anıldı. Yaşadığı ilişkiler medyanın magazin sayfalarında sıkça yer buldu. Özellikle oyuncu Romy Schneider ile ilişkisi meydada genişçe yer aldı. Hollandalı fotomodel Rosalie Breemen ile ayrıldıkları 2002'den sonra sakin bir hayat sürdü. Son yıllarını Douchy'deki evi La Brulerie'de geçirdi. Cannes Film Festivali'nin düzenli konuğu olan Delon, 2019'da hayatı boyunca gösterdiği başarı nedeniyle Altın Palmiye Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödüle layık görülmesi kendisini "maço" olarak da nitelemesi nedeniyle kadın örgütlerinin tepkilerine neden oldu.

dpa/ETO, EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Cannes'da Altın Palmiye İsveçli yönetmene

Cannes'da Altın Palmiye İsveçli yönetmene

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un "Triangle of Sadness" (Hüzün Üçgeni) adlı filmi, Altın Palmiye’nin sahibi oldu.
Kültür29 Mayıs 2022
Cannes Filmfestival

Cannes'da Altın Palmiye Güney Koreli yönetmene

Cannes'da Altın Palmiye Güney Koreli yönetmene

Cannes Film Festivali'nde bu yıl Altın Palmiye Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'ya gitti. Bong, bu ödüle layık görülen ilk Güney Koreli yönetmen oldu.
Politika26 Mayıs 2019
Frankreich Cannes - Hirokazu Kore-Eda gewinnt Palme d'Or für "Shoplifters"

Altın Palmiye Japon filmine gitti

Altın Palmiye Japon filmine gitti

Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın "Manbiki Kazoku" isimli filmi, Cannes'da Altın Palmiye'yi kazandı. Festivale Hollywood'dan dünyaya yayılan cinsel taciz skandalı damga vurdu.
Kültür20 Mayıs 2018
Daha fazla içerik göster