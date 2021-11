Tarantino yeni filmini Cannes'a yetiştirdi

Yönetmen Quentin Tarantino "Once Upon A Time In Hollywood" ile Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak. Son anda listeye eklenen filmi bitirmek için Tarantino'nun dört aydır montajla uğraştığı açıklandı.