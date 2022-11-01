Finlandiya'dan Türkiye ve Macaristan'a onay çağrısı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin "Şimdi tüm gözler Macaristan ve Türkiye’nin üzerinde. Bu ülkelerden (NATO’ya üyelik) başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz" dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Macaristan ve Türkiye'den NATO'ya üyelik başvurularını onaylamalarını istedi. 30 NATO üyesinden şimdiye kadar sadece Macaristan ve Türkiye'de parlamentolar, İsveç ve Finlandiya'nın İttifak'a üyelik başvurusunu onaylamadı.

Sanna Marin, "Şimdi tüm gözler Macaristan ve Türkiye'nin üzerinde. Bu ülkelerin başvurularımızı onaylamasını bekliyoruz. Bunun tercihen daha erken yapılmasının daha geç olmasından daha önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Ankara'da iki İskandinav ülkesinin başvurularının ayrı ayrı değerlendirilmesi ve öncelikli olarak Finlandiya'nın katılımının onaylanması düşüncesi zaman zaman dile geliyor. Finlandiya ve İsveç ise geçen hafta yaptıkları açıklamada iki ülkenin NATO'ya aynı zamanda katılımında ısrarcı olduklarını ifade etmişti.

Katılımda birliktelik vurgusu

Finlandiya Başbakanı Marin, Cuma günü yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in ülkesi Finlandiya'ya göre daha sorunlu olduğunu söylediğini aktarmıştı. Erdoğan'a İsveç'i üyelik sürecinde geride bırakmak istemediğini söylediğini belirten Marin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya el ele katılması bizim için çok önemli" demişti.

Uzun yıllardır askeri tarafsızlık ilkesi uygulayan İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna işgali üzerine 18 Mayıs tarihinde NATO'ya üyelik başvuruda bulundu. Türkiye, Haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO zirvesi çerçevesinde imzalanan mutabakatla başvuru önündeki vetosunu geri çekmişti. Ancak iki ülkenin üyelikleri için gerekli meclis onayı TBMM'den hâlâ çıkmadı. Türkiye'nin mutabakattaki koşulları arasında "Terör örgütlerine desteğin sonlandırılması, Türkiye'ye yönelik silah ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve iade taleplerinin karşılanması" öne çıkıyor. İsveç, Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonlar nedeniyle Türkiye'ye 2019'dan beri uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını 30 Eylül'de kaldırdı. Ancak terör suçlularının iadesi ile ilgili uygulamalar henüz yerine getirilmiş değil.

Stoltenberg Türkiye'ye gidecek

İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleriyle ilgili pürüzlerin çözümü için diplomasi trafiği ise yeniden hız kazanıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 4 Kasım tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Erdoğan'a randevu talebinde bulunan İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'un da Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı ile görüşmesi bekleniyor. AFP'nin daha önceki haberine göre Kristersson'un ziyareti için 8 Kasım tarihi gündemde ancak bu bilgi henüz teyit edilmiş değil.

Reuters,AFP / EC,ET