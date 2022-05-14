Finlandiya halkı NATO'ya katılmaktan yana

PolitikaFinlandiyaFinlandiya halkı NATO'ya katılmaktan yanaTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoPolitikaFinlandiya6 saat önce6 saat önceRusya'nın komşusu Finlandiya'da ilk kez halkın çoğunluğu NATO'ya katılmak istiyor. Finlandiya hükümeti de askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO'ya katılma başvurusu yapacağını açıkladı.https://www.dw.com/tr/finlandiyada-ilk-kez-halk%C4%B1n-%C3%A7o%C4%9Funlu%C4%9Fu-natoya-kat%C4%B1lmak-istiyor/video-61806183Reklam