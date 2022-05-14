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PolitikaFinlandiya

Finlandiya halkı NATO'ya katılmaktan yana

6 saat önce

Rusya'nın komşusu Finlandiya'da ilk kez halkın çoğunluğu NATO'ya katılmak istiyor. Finlandiya hükümeti de askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO'ya katılma başvurusu yapacağını açıkladı.

https://www.dw.com/tr/finlandiyada-ilk-kez-halk%C4%B1n-%C3%A7o%C4%9Funlu%C4%9Fu-natoya-kat%C4%B1lmak-istiyor/video-61806183
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