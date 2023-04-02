Finlandiya'da halk sandık başında

NATO'ya üye olmaya hazırlanan Finlandiya'da bugün genel seçim için oy verme işlemleri başladı. Siyasi partiler, meclisteki 200 sandalye için yarışıyor.

Ülkede partilerin parlamentoya girebilmeleri için seçim barajı bulunmuyor ancak bir siyasi partinin hazine yardımından faydalanabilmesi amacıyla yüzde 2'den fazla oy alması gerekiyor.

Seçim anketleri yarışın eski Maliye Bakanı Petteri Orpo’nun başında olduğu merkez sağdaki Ulusal Koalisyon Partisi, Başbakan Sanna Marin önderliğindeki Sosyal Demokratlar ile sağ popülist Finler Partisi arasında başa baş geçeceğini gösteriyor.

Finlandiya'da Başbakan Marin liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti, iktidardaki merkez sol partisi konumunda. Parti, Avrupa yanlısı politikalarıyla ön plana çıkıyor.

Marin, 37 yaşında dünyanın en genç başbakanı olarak göreve başladığında, tamamı kadınların liderliğindeki beş partili koalisyona liderlik ediyordu. Mevcut kabinedeki 19 bakanın 11'i de kadınlardan oluşuyor.

Oy kullanma işlemi bu akşam 20:00’ye kadar devam edecek.

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dpa / AI, HT