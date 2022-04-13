Finlandiya ve İsveç'te NATO kararı yakın

İsveç’i ziyaret eden Finlandiya Başbakanı Marin, Avrupa’nın güvenlik yapısının değiştiğini ve ülkesinin olası bir NATO üyeliği konusunda kısa zaman içinde karar vereceğini ifade etti. Aynı konu İsveç’te de tartışılıyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin olası bir NATO üyeliği konusunda kararın hızlı bir şekilde alınacağına inandığını dile getirdi. Resmi ziyaret amacıyla gittiği Stockholm'de, İsveçli mevkidaşı Magdalena Andersson ile görüşen Marin, burada yaptığı açıklamada, söz konusu kararın aylar değil haftalar içinde belli olacağını düşündüğünü ifade etti. Söz konusu kararın alınması aşamasında önemli olan noktanın, güvenlik ve dış politika konularındaki sorunlara dair olabildiğince geniş bir konsensüs sağlanabilmesi olduğunu vurgulayan Marin, Avrupa'nın güvenlik yapısının, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından temelden değiştiğini belirtti.

Başında olduğu hükümetin, Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunun olası sonuçlarına dair yeni bir güvenlik siyaseti analizini Çarşamba günü paylaşacağını aktaran Sanna Marin, NATO'nun ortağı olmakla NATO'ya üye olmak arasındaki farkın çok net olduğunu ve hiçbir şeyin, İttifak ortaklarının herhangi bir üyeye saldırı olduğunda, karşılıklı destek vermesini öngören NATO sözleşmesinin 5. maddesi kadar geniş güvenlik garantisi sağlamadığını ifade etti.

"Her iki karar da riskli"

NATO'ya olası bir üyelik başvurusunda bulunmanın da, bulunmamanın da riskli olduğunu dile getiren Başbakan Marin, ülkesinde özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından başlayan NATO'ya üyelik tartışmalarında henüz net bir pozisyon almış değil. Marin'in sözünü ettiği güvenlik siyaseti analizinin, Finlandiya Parlamentosu için, yapılacak ilgili toplantılara bir zemin oluşturması amaçlanıyor.

Olası NATO üyeliğinin Finlandiya açısından avantajları ve dezavantajlarının listeleneceğinin tahmin edildiği analizin, NATO üyeliğine dair olumlu ya da olumsuz bir görüş bildirmeyeceği belirtiliyor.

Rusya daha önce yaptığı açıklamalarda, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmamaları konusunda uyarmıştı.

Andersson'dan değişen "güvenlik durumu" vurgusu

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da, komşu ülke Finlandiya ile ilişkilerinin son haftalarda daha da derinleştiğini belirterek, değişen güvenlik durumunun, ülkesi açısından hem Avrupa Birliği (AB), hem de Finlandiya ile olan ilişkilerin önemini ortaya koyduğunu dile getirdi. Atılacak adımlar konusunda önlerinde çeşitli seçenekler olduğunu vurgulayan Andersson, bu adımlardan hiçbirinin risksiz olmadığını ifade etti.

Ukrayna Savaşı ile başlayan olası NATO üyeliği tartışmalarında Finlandiya, İsveç'e göre daha hızlı adımlar atıyor. İsveç'te de Finlandiya'da olduğu gibi, güvenlik siyaseti konusunda bir değerlendirme hazırlanıyor. Gözlemcilere göre bu rapor, Mayıs ya da Haziran ayında NATO'ya sunulacak.

İsveç'te yayınlanan Svenska Dagbladet gazetesinin edindiği bilgilere göre, ülkede hükümette olan Sosyal Demokrat Parti'nin yönetim kademesi, İsveç'in NATO'ya üye olması yönünde karar vermiş durumda. Gazeteye göre İsveç, Haziran ayında İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nde, İttifak'a resmi üyelik başvurusunu sunacak.

İsveç Başbakanı Andersson, ülkenin güvenliği ve halk açısından en doğru kararı verecek şekilde durumun değerlendirilmesi gerektiğini ve acele ile karar almayacaklarını belirtti.

dpa / ET,EC