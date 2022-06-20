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Madrid'deki liderler zirvesinde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu da gündemde olacak
Madrid'deki liderler zirvesinde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu da gündemde olacakFotoğraf: Sascha Steinach/IMAGO
PolitikaAlmanya

Almanya Finlandiya ve İsveç konusunda hemen çözüm beklemiyor

3 saat önce

Üst düzey bir Alman hükümet yetkilisi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin itirazları konusunda çözüm bulunacağına güvenlerinin tam olduğunu, ancak Madrid zirvesinde çözüm beklemediklerini ifade etti.

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Alman hükümeti, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye ile anlaşmazlığa gelecek hafta Madrid'de yapılacak zirvede çözüm bulunacağı yönündeki beklentileri aşağı çekti.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasının "tarihi boyutu" göz önünde bulundurulduğunda, bunun için "Birkaç haftaya daha ihtiyacımızın olması felaket olmaz" dedi. Alman yetkili, Alman hükümetinin "uzak olmayan bir gelecekte iyi bir çözüm bulunacağına" inandığını dile getirdi. 

Alman hükümetinin güvenlik çıkarlarının dikkate alınması için ülkeler arasında "yapıcı bir diyaloğun gerekli, ama aynı zamanda mümkün olduğu" düşüncesini taşıdığını ifade eden Alman yetkili, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği açısından "Aşılamayacak zorlukların bulunmamasının belirleyici olacağı" görüşünde olduklarını söyledi. Alman hükümet yetkilisi, bu nedenle de "her iki tarafın da çıkarlarını dikkate alan bir çözüm bulunacağına güvenlerinin tam" olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlatmasının ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçen Finlandiya ve İsveç, Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO'ya üye 30 ülkenin onayı gerekiyor. Ancak Türkiye, PKK'ya destek verdikleri gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini bloke ediyor.

NATO'ya üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve, 29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek.

AFP, Reuters/JD, CÖ

 

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