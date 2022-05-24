Finlandiya ve İsveç heyetleri Ankara yolcusu

Finlandiya ve İsveç'ten heyetler NATO üyeliğiyle ilgili Türkiye'nin çekincelerini görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunacak. NATO ve ABD'den "sorunların giderileceğine eminiz" açıklamaları geldi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularını Türkiye'nin bloke etmesiyle ilgili krizin çözümü için iki ülkeden heyetlerin Çarşamba günü Ankara'da temaslarda bulunacağı bildirildi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Davos'ta devam eden Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı açıklamada, "Finlandiya ve İsveç olarak heyetlerimizi Ankara'ya gönderiyoruz. Ziyaret yarın olacak, diyalog devam ediyor" dedi.

Haavisto, "Türkiye'nin terörizmle bağlantılı olarak bazı güvenlik endişeleri olduğunu anlıyoruz. Bu konuların çözüme kavuşturulabileceğini düşünüyoruz. Doğrudan Finlandiya ve İsveç ile bağlantılı olmayan, daha ziyade başka NATO üyeleriyle ilgili bazı meseleler de olabilir" diye konuştu.

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Erdoğan "Boşuna yorulmasınlar" demişti

İsveç ve Finlandiya'nın heyet gönderme isteği konusunda geçen hafta "Boşuna yorulmasınlar" açıklaması yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü iki ülke liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi için somut adımlar beklediği, ayrıca 2019'da Türkiye'ye karşı yürürlüğe sokulan silah ihracat ambargosunun kaldırılmasını talep ettiği duyurulmuştu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ve İsveç Başbakanı Andersson Fotoğraf: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Fin Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da Erdoğan ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada "doğrudan ve açık" bir görüşme gerçekleştiğini belirtmiş, "Türkiye ve Finlandiya'nın NATO müttefikleri olarak birbirinin güvenliğini taahhüt edeceğini ve ilişkimizin böylelikle daha güçlü bir şekilde gelişeceğini ifade ettim" demişti.

Erdoğan Cumartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya yönelik beklentilerini bir kez daha vurgulamıştı.

Stoltenberg: Türkiye'nn endişelerini ciddiye alıyorum

Stoltenberg Salı günü Davos'ta yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularını memnuniyetle karşıladıklarını yineleyerek dile getirilen endişelerin görüşülebileceğine ve iki ülkeyi NATO'ya kabul edeceklerine emin olduğunu söyledi. Stoltenberg Erdoğan'ın muhalefetini nasıl aşmayı düşündüğü şeklindeki bir soruya, "Türkiye terörizm ve güvenlik çıkarlarıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu tür durumlarda her zaman yaptığımızı yapmamız gerekiyor. Bir müttefik endişe dile getirdiğinde oturup bu konuyu ele almamız gerekiyor. Daha önce NATO'da pek çok kez yaptığımız gibi bu konuyu da çözebileceğimize, bir anlaşmaya varabileceğimize eminim" yanıtı verdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın başvuru belgeleriyle. Fotoğraf: Johanna Geron/AP/picture alliance

İsveç ve Finlandiya'yı iyi tanıdığına, bu iki ülkenin İttifak'ın ortak güvenliğine, özellikle de Baltık bölgesinde önemli bir katkı sunacağına inandığını belirten, ancak Türkiye'nin endişelerini de ciddiye aldığını vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefik. Stratejik ve coğrafi konumu tüm İttifak için önemli. Suriye ve Irak'la komşu olan Türkiye IŞİD'e karşı mücadelede anahtar rol oynayageldi. Türkiye bir Karadeniz ülkesi, Rusya ile komşu. Ve tabii ki şunu da unutmamalıyız ki başka hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terörist saldırılardan çekmedi ve başka hiçbir NATO üyesi bu kadar çok mülteciye ev sahipliği yapmıyor. Dolayısıyla oturup çözüm yolu bulmamız gerekiyor. Ve bunu yapabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'den de benzer yönde bir açıklama geldi. Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili Türkiye'nin endişelerinin giderileceğine emin olduklarını belirterek "Finlandiya ve İsveç'in endişeleri Türklerle doğrudan görüşerek gidereceğine eminiz" dedi.

rtr,AFP/BK,JD