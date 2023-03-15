Finlandiya: Türkiye NATO üyeliğimiz konusunda kararını verdi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin, ülkesinin NATO üyeliği ile ilgili karar verdiğini ve bu karar açıklanırken Türkiye'de olmak için Ankara'dan davet aldığını dile getirdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin, ülkesinin NATO üyeliği konusunda kararını verdiğini ve aldığı davet üzerine bu karar açıklanırken Cuma günü İstanbul'da olacağını duyurdu.

Açıklamasında, "Türkler, kararlarını açıklarken yanlarında olmamı istiyor" diyen Niinistö,"Tabii ki bu daveti kabul ettim, irade beyanı sırasında orada hazır bulunacağım" dedi.

Sauli Niinistö'nün Perşembe günü, deprem bölgesini ziyaret etmesi, Cuma günü de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından geçen yıl geleneksel askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO'ya üye olma kararı alan İsveç ve Finlandiya'nın bu taleplerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetimi tarafından uzun bir süre olumlu bakılmamıştı. Ancak son zamanlarda Ankara, Finlandiya'nın üyeliğini onaylayabileceğinin sinyallerini vermeye başlamıştı.

İki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılabilmesi için, ittifakın otuz üyesinin de onayı gerekiyor. Şu ana dek 28 ülke bu onayı verirken Türkiye ve Macaristan meclislerinde iki ülkenin üyeliği oylanmadı.

İsveç 14 Mayıs seçimlerini bekliyor

Türkiye, özellikle İsveç'in "teröristlere" karşı yeterince sert bir tutum içinde olmadığı gerekçesiyle bu ülkenin NATO üyeliğine bugüne dek karşı çıktı.

Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret eden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya yaptığı katılım başvurusunun, "Türkiye'deki seçimlerden sonra" bir an önce onaylanmasını beklediklerini dile getirdi.

AFP,dpa / ET,BK