Finlandiya Rusya sınır kapılarının yarısını kapatacak

Son aylarda ülkeye gelen göçmenlerin sayısında artış olduğunu belirten ve bu sınır hareketliliğini Moskova'nın faaliyetlerine bağlayan Finlandiya, Rusya'ya dört sınır kapısını kapatacak.

Finlandiya, Cumartesi gecesi Rusya'ya sınır geçişlerinden yarısını kapatacak. İçişleri Bakanı Mari Rantanen, Helsinki'de yaptığı açıklamada; Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ve Niirala sınır kapılarının kapatılacağını söyledi.

Finlandiya hükümeti, Rusya'yı geçen Nisan ayından bu yana NATO üyesi olan ülkeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla sınıra belgesiz göçmenleri yönlendirmekle suçluyor. Başbakan Petteri Orpo, Rusya’nın bu faaliyetlerinin "sürpriz olmadığını" belirterek ülkesinin bunlara hazırlıklı olduğunu kaydetmişti.

Finli yetkililer geçen aylarda başta Irak, Yemen ve Somalililer olmak üzere ülkeye gelen Ortadoğulu ve Afrikalı göçmenlerin sayısında bir artış görüldüğünü belirtiyor. Başbakan Orpo, Bu olayın son bulmasını ve sınır aktivitelerimin yeniden normale dönmesini istiyoruz diye konuştu.

Rusya sınırına 200 kilometrelik çit

Rusya ve Finlandiya’nın bin 340 kilometrelik bir sınırı bulunuyor. İki ülke arasındaki ilişkiler, Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle belirgin biçimde kötüye gitmeye başladı. Onyıllar boyu askeri tarafsızlığını koruyan 5,5 milyon nüfuslu İskandinav ülkesi, geçen Nisan ayında NATO’ya katılmıştı. Moskova, Helsinki’nin ittifaka üyeliğini Rusya’nın güvenliğine saldırı olarak nitelendirmişti.

Finlandiya sınırlarında şu ana kadar özellikle çiftlik hayvanlarını ülkede tutmayı amaçlayan hafif ahşap çitler bulunuyordu. Ancak ülkenin Rusya sınırında 2026 yılında tamamlanması hedeflenen 200 kilometrelik yeni bir çit inşa ediliyor.

AFP/SÖ,TY

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