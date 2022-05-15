Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusu yapacak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası İsveç'le birlikte NATO'ya üyeliği gündeme gelen Rusya'nın komşusu Finlandiya İttifak'a üyelik için resmi sürecin başlatılacağını açıkladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin yaptıkları ortak açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanı ve hükümetin Dış Politika Komitesi parlamentoya danıştıktan sonra Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurması konusunda anlaştılar" ifadelerini kullandı. Resmi sürecin başlayabilmesi için Finlandiya parlamentosunun da karara onay vermesi bekleniyor, ancak oylamada çoğunluğun sağlanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin Fotoğraf: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa/picture alliance

İsveç hükümetinin de gelecek hafta içinde benzer bir kararı açıklaması bekleniyor. NATO ile şu ana kadar iyi komşuluk ilişkileri sürdüren ancak tarafsızlık politikası nedeniyle herhangi bir askeri ittifakın üyesi olmayan iki ülke Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası bu politikayı değiştirme sinyali vermişti. Finlandiya geçen hafta askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO'ya katılma başvurusu yapma kararı aldıklarını açıklamıştı. Söz konusu iki ülkenin NATO'ya katılabilmesi için kendi parlamentolarının yanı sıra İttifak üyesi 30 ülkenin de onay vermesi gerekiyor.

Rusya: İyi komşuluk ilişkilerine zarar verir

Rusya ise bin 300 km'lik sınırı paylaştığı komşusu Finlandiya'nın NATO üyeliği planlarına tepkili. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile cumartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın komşu ülke için bir "tehdit oluşturmadığını" söyledi. Putin'in görüşmede, Finlandiya'nın geleneksel tarafsızlığından vazgeçmesinin şimdiye kadar olan iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceğini söylediği bildirildi.

Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine karşı

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumsuz yaklaşması İttifak içinde tartışma yaratmıştı. Berlin'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik olmadığı sinyali vererek "NATO üyeliği meselesi başka bir konu. Burada özellikle Türkiye'nin tutumunun sebebi gayet açık ve net" dedi. Konunun, toplantının bugünkü oturumlarında da gündeme gelmesi bekleniyor.

AFP,dpa/BÖ,JD