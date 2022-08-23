Filistin lideri Mahmud Abbas Ankara'da

Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün ve yarın Ankara'da resmi temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanılığı İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Abbas'ın temaslarında "Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulunulacağı" belirtildi. Açıklamada, ikili ilişkilerde işbirliğinin geliştirilmesinde atılabilecek adımların ele alınacağı da vurgulandı.

Filistin lideri Mahmud Abbas son olarak Temmuz 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti.

Türkiye ve İsrail arasındaki normalleşme adımları

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Haziran ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin ardından geçen hafta İsrail ve Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik adımlar atılmış ve iki ülkenin karşılıklı olarak tekrar büyükelçi atanacağı açıklanmıştı. Normalleşme adımları, Lapid'in bürosundan yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yakınlaşma adımlarıyla ilgili olarak, "İsrail ile yeni bir süreç başlamıştı. Havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzaladık. İlişkilerin normalleşmesi için atacağımız adımlarda karşılıklı büyükelçilerin atanması da vardı. Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık" demişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da geçen Mart ayında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Haziran ayındaki Ankara ziyaretinden Fotoğraf: MUSTAFA KAMACI/AFP

Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler, dönemin İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in 22 Aralık 2008'de gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gerildi. Olmert'in ziyareti sırasında Türkiye'nin İsrail ve Suriye arasındaki arabuluculuğu ile ilgili önemli mesafeler kaydedilmiş, ancak Olmert'in Ankara'dan ayrılmasının hemen ertesinde Gazze'ye yönelik başlattığı Dökme Kurşun Operasyonu Erdoğan'ı kızdırmıştı.

Abbas'ın olaylı geçen Berlin ziyareti

Abbas, geçen hafta da Almanya'nın başkenti Berlin'e resmi temaslarda bulundu. Ancak Abbas'ın bu ziyareti, yaptığı açıklamalar nedeniyle olaylı geçti.

Abbas'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz'le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere soykırım uyguladığını savunarak "İsrail 1947'den bugüne, Filistinlilere ait 50 yerde 50 katliam işledi. 50 katliam, 50 Holokost" ifadelerini kullandı. Ancak Abbas'ın Nazi dönemindeki Yahudi Soykırımı ile İsrail arasında benzetme yapması tepkilere yol açtı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de "Başkan Abbas tarafından İsrail ile ilgili dile getirilen benzetme kabul edilemez ve özellikle bizim başkentimizde yaşandığı için acı verici" şeklinde bir açıklama yaptı.

DW / HS,ET