Fidan: İsveç terörle mücadelede NATO'ya yük olmamalı

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde İsveç'in NATO'ya üyeliğinin kabulüne yönelik diplomasi trafiği sürüyor.

Bugün NATO'nun Brüksel'deki karargahında yapılan, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları, istihbarat teşkilatları başkanları ile ülkelerin ulusal danışmanlarının yer aldığı Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı sona erdi.

Fidan Türkiye'ye yapılan zaman baskısını eleştirdi

Toplantı sonrasında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında kabul edilen Üçlü Anlaşma'nın gereklerinin harfiyen yerine getirilmesi gerektiğini tekrarladı. Fidan, İsveç'in mevzuat değişikliği anlamında bazı adımlar attığını, Türkiye'ye yönelik savunma sanayindeki kısıtlamaları kaldırdığını, terörle mücadele kanununda değişiklikler yaptığını ve bunların 1 Haziran'da yürürlüğe girdiğini, ancak mevzuat değişikliklerinin şimdi fiiliyata yansıması gerektiğini beklediklerini vurguladı.

Terörle mücadelede İsveç'in NATO'ya bir yük getirmemesi, aksine katkıda bulunması gerektiğini de savunan Fidan, bu ülkedeki terör örgütü faaliyetlerinin devam ettiğini ifade ederek, "PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ve bunlarla baglantılı yapılar İsveç sokaklarında gösterilerine devam edecekse eleman devşirebilecekse, mali kaynaklara erişim sağlayabilecekse mevzuat değişikliğinin Türkiye için bir manası açıkçası kalmıyor" dedi.

"Öte yandan Kurban Bayramı'mızın ilk gününde milyarlarca Müslümanın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırılmasına izin verilmesi, göz ardı edebileceğimiz bir durum değildir. Üstelik bu ilk kez de olmuyor. Terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren eylemlere izin veren bir ülkenin terörle mücadeleye nasıl katkı getireceği tartışmaya açık hale geliyor" ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç'in taahhütlerini yerine getirdiği iddiasını ayrıca incelemek gerektiğini vurgulayarak, "zaman baskısının" bir metot olarak kullanılmasını tasvip etmediklerini vurguladı.

Jens Stoltenberg Fotoğraf: François Walschaerts/AFP

Stoltenberg ve Billström umutlu

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin, İsveç'in üyeliğine yönelik blokajı kaldıracağına dair umutlu olduğunu tekrarladı.

NATO Genel Sekreteri ayrıca, Zirve başlamadan önce Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Vilnius'ta bir araya geleceğini bildirdi. Görüşmelerden olumlu bir karar çıkmasının kesinlikle mümkün olduğunu ifade eden Stoltenberg, aksi takdirde buna en çok PKK ve Rusya Devlet Başkanı Vladimr Putin'in sevineceğini ifade etti. Genel Sekreter Stoltenberg, Zirve'den önce iki liderin yapacağı görüşmeden olumlu karar çıkması halinde, NATO Liderler Zirvesi'ne tartışma ve anlaşmazlığın damga vurmayacağının da altını çizdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de "Önümüzdeki hafta düzenlenecek zirvede olumlu bir karar çıkmasını umut ediyoruz, ancak şunu vurgulamak isterim ki bu, nihayetinde elbette Türkiye'nin vereceği bir karardır" diye konuştu.

Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar da katıldı.

Brüksel'de bugün yapılan Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı'nda, 14 Haziran'da Ankara'da yapılan bir önceki toplantıdan bu yana geçen süre zarfında, Finlandiya ile İsveç'in Ankara'nın talep ettiği terörle mücadele konusunda Madrid'deki NATO zirvesinde kabul edilen Üçlü Muhtıra temelindeki taahhütlerle ilgili attığı adımlar ele alındı.

Medya: Biden NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile görüşecek

Bu arada İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da dün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da biraya gelmişti. Biden, İsveç'in üyeliğini ülkesinin tamamen desteklediğini tekrarlarken, bunun NATO'yu güçlendireceğini belirtip, İsveç'in NATO'ya üye olmasını sabırsızlıkla beklediğini kaydetmişti. Joe Biden'in önümüzdeki hafta yapılacak NATO Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecegi bildiriliyor.

Macaristan da hala onaylamadı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bugünkü görüşmede olumlu adımlar atıldığını belirtse de İsveç'in gecen yıl yaptığı başvuruya Türkiye şimdiye kadar onay vermeyi reddetti. Türkiye dışında NATO üyesi 31 ülkeden Macaristan da İsveç'in üyeliğini henüz onaylamış değil.

Türkiye İsveç'i, özellikle PKK ve Gülen hareketi gibi Türkiye kökenli örgütler ile etkin mücadele etmemekle ve terör suçları iddiasıyla iadesini talep ettiği kişileri vermemekle itham ediyor.

Bütün bunlara son aylarda İsveç'te yapılan Kur'an yakma eylemlerinin eklenmesi, Ankara ile Stockholm arasında iplerin daha da gerilmesine neden oldu.

AFP,dpa,Reuters / ETO,ET

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