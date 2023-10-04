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Fidan: İki teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi

4 Ekim 2023

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 1 Ekim Pazar günü Ankara'da yapılan bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Fidan "İki teröristin Suriye'den geldikleri açıklığa kavuşmuştur" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan FidanFotoğraf: AFP

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde 1 Ekim Pazar günü düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Fidan, saldırganların Suriye'den geldiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs'ın Türk Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da biraraya gelen Fidan görüşme sonrasında önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Fidan "Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının ne kadar net olduğu bilinen bir husustur. Bu son olaydan sonra da istihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur" dedi.

Fidan "Irak ve Suriye'de PKK ve YPG'ye ait olan bütün alt yapı üst yapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir" diye konuştu.

"Üçüncü tarafların, PKK'lı, YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını buradan tavsiye ediyorum" diyen Fidan "Silahlı kuvvetlerimizin bu terör aldırısına cevabı son derece net olacak ve böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar" ifadelerini kullandı.

DW/ EC, JD

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