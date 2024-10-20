Fernas işçileri işverenle anlaşmaya vardı

Manisa'nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik'in işçilerin eylemlerinin 53'üncü gününde madencilerden oluşan heyet ile işveren tarafı arasında başlayan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

İkinci görüşmede varılan anlaşma kapsamında, işten atılan işçilerin istedikleri hâlde hak kaybı yaşamaksızın işlerine dönmesi, Ocak 2025'te işçilerin maaşlarına zam yapılması ve işe dönmek istemeyen işçilerin de tazminatlarının ödenmesi konusunda anlaşıldı.

Sendikaya üye oldukları için işten atıldıklarını belirten Fernas işçileri, haklarını aramak amacıyla protesto düzenleyip açlık grevine başlamıştı. İşçiler Ankara'daki açlık grevinin üçüncü günündeyken müzakere yolunun açılması üzerine Soma'ya dönmüş ve şirket yöneticileriyle görüşmeye başlamıştı.

İşçiler ve işveren tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bu görüşmeler ile karşılıklı güven tazelenmiş, işçi ve işveren, geçmişi geçmişte bırakarak birlikte yeni bir sayfa açmıştır. Gelinen noktada kazanan işçi ve işverendir" denildi.

Fernas işçileri eylemlerine 53 gün boyunca devam etti. Fotoğraf: ANKA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan Fernas Maden İşçileri konusunda; eski çalışan, hâlâ çalışmaya devam eden ve eyleme katılıp geri dönen işçi temsilciler ve işveren kendi iradeleriyle ortak çözüm önerileri hakkında yaklaşık 8 saat süren iki ayrı görüşme gerçekleştirmiştir.

Görüşme sonucunda, taraflar arasındaki temel problemlerin iletişim olduğu ve her iki tarafın da iletişim kanallarını bundan sonra açık tutması gerektiği; asgari ücrette ara dönemde zam yapılmaması sebebiyle Soma Havzası ile işletme arasında oluşan farkın, Fernas’ın ortak olduğu diğer işletmenin hazırlık ve üretim aşamaları baz alınarak Ocak 2025 itibarıyla artış yapılması ve yapılacak artışın, işçilerin kıdem ve mesleki tecrübelerinin yine ortak işletme göz önünde alınarak oluşturulacak organizasyon şeması ile yapılacağı; banka ile görüşülerek ortak işletme ile eş koşullarda maaş protokolü yapılması ve alınacak promosyonların işçilere ödeneği; mutabakata varılan ve işe dönmek isteyen işçilerin herhangi bir hak kaybına uğramadan 21.10.2024 itibarıyla işbaşı yapabileceği, ayrılmak isteyen işçilere ise kıdem, ihbar tazminatları ve varsa yıllık izin alacakları ödenerek ayrılma imkanının sağlanacağı ve karşılıklı açılmış davalardan feragat edileceği konusunda hem işçi hem de işveren mutabakata varmıştır."

Açlık grevindeki Fernas işçileri yerde uzanırken görülüyor. Fotoğraf: ANKA

Çalışma koşullarına tepki

Fernas Madencilik işçileri hem işten çıkarılmalara tepki göstermek hem de riskli çalışma koşulları ve düşük ücretleri protesto etmek için 25 Eylül'de Soma'dan Ankara'ya çıplak ayakla yürüyüş başlatmıştı. Seslerini duyurmak isteyen işçiler, 2 Ekim'de Ankara'ya ulaşmıştı.

Nasıroğlu ise Fernas işçilerinin eylemine ve taleplerine ilişkin açıklamasında, şirkette yönetici olmadığını, siyasete girdikten sonra yöneticilik görevinden istifa ettiğini söylemişti.

İşçilerin sendikalı oldukları için değil, disiplin suçu işledikleri için işten çıkarıldığını iddia eden Nasıroğlu, sendikayla bir problemlerinin olmadığını ancak sendikaların farklı niyetler ortaya koyduğunu savunmuştu.

DW, ANKA / BÜ, CÖ

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?