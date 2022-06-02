Federal Meclis'e gökkuşağı bayrağı asılacak

Almanya’da LGBTİ+ onur sembolü olan gökkuşağı bayrağının yılda iki kez meclis binasına asılması kararlaştırıldı. Bununla Almanya'nın çeşitliliğe duyduğu saygının görünür kılınması hedefleniyor.

Almanya'da gökkuşağı renklerinden oluşan LGBTi+ onur bayrağının yılda iki kere Berlin'deki parlamento binasına asılacağı belirtildi. Federal Meclis'in basın bürosundan yapılan açıklamada, bayrağın Uluslararası Homofobi Karşıtlığı günü olan 17 Mayıs'ta ve her yıl Berlin'de düzenlenen Christopher Street Day'de (CSD) meclise asılması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada Federal Meclis Başkanı Bärbel Bas'ın, karardan duyduğu sevinci ifade ettiği belirtilirken, bayrağın bu günlerde meclis binasının kulelerinden birinde dalgalanacak olmasının çoğulculuk ve çeşitliliğin görünürlüğünü artıracağı savunuldu.

Federal Meclis Başkanı Yardımcısı Katrin Göring-Eckardt da hoşgörü ve çeşitliliğin dünya çapında bir sembolü olarak nitelendirdiği bayrağın kulelerden birine asılacağını teyit etti. Göring-Eckardt, Almanya'nın bir özgürlükler, çoğulculuk ve demokrasi ülkesi olduğunu, cinsel ve cinsiyet çeşitliliğini de koruduğu ve her türlü ayrımcılığa karşı durduğunun görünür bir sembolünün mecliste yer almasının zamanın çoktan geldiğini vurguladı.

Berlin'de her yıl LGBTİ+ hakları için düzenlenen Christopher Street Day yürüyüşü bu yıl 23 Temmuz'da yapılacak.

AFP/ SÖ,TY