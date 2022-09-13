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Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları daha erken söndürülecek
Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları daha erken söndürülecekFotoğraf: picture-alliance/epa/J. Rodriguez
PolitikaFransa

Eyfel'in ışıkları daha erken kapatılacak

3 saat önce

Paris'te enerji tasarrufu amacıyla Eyfel Kulesi'nin ışıkları bir saat kadar daha erken kapatılacak. Bu şekilde kuledeki enerji tüketiminin yüzde 4 oranında düşürüleceği belirtiliyor.

https://www.dw.com/tr/eyfelin-%C4%B1%C5%9F%C4%B1klar%C4%B1-daha-erken-kapat%C4%B1lacak/a-63106889

Fransa'nın başkenti Paris'te enerji tasarrufu sağlayabilmek için belediye bazı tedbirleri hayata geçiriyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Eyfel Kulesi'nin ışıklarının daha erken kapatılacağını, belediyeye ait yüzme havuzlarında suyun sıcaklığının düşürüleceğini, kamu binalarının ısıtılmasının azaltılacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sanayicilere, vatandaşlara ve belediyelere enerji tüketimini yüzde 10 düşürme çağrısı yapması üzerine Paris de enerjide tasarruf sağlayacak tedbirler aldı.

Paris'in simgelerinden sayılan Eyfel Kulesi, halen sabah 01.00'e kadar altın sarısı ışık yayan, yaklaşık 20 bin ampulle aydınlatılıyor. Kulenin ışıklarının saat 23.45'te kapatılmasının, enerji tüketimini yüzde 4 düşüreceği belirtiliyor.

Paris Belediye Başkanı Hidalgo, alınan önlemler çerçevesinde Paris'in kamu binalarını aydınların ışıkların saat 22.00'de söndürüleceğini, yüzme havuzlarında su sıcaklığının 26 dereceden 25 dereceye düşürüleceğini ve kamu binalarında sıcaklığın 18 dereceyi geçmeyeceğini açıkladı.

Başkentin enerji harcamalarının bu yıl 90 milyon euroya ulaşacağı tahmin ediliyor. Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle harcamaların tutarının geçen yıllara göre 35 milyon euro daha fazla olduğu belirtiliyor.

Fransa'nın yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinde Rusya'nın doğal gazı tamamen kesmesi riskine ve artan enerji fiyatlarına karşı tasarruf önlemleri alınıyor.

Fransa, komşu ülkeler gibi Rusya'ya enerji bağımlılığı olmasa da, nükleer santrallerde bazı reaktörlerin devre dışı kalması nedeniyle elektrik ithal etmek zorunda kaldı.

Reuters/JD, EC

 

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