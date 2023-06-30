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Euro Bölgesi'nde enflasyon yavaşladı

50 dakika önce

Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da yaşanan enflasyondaki artış hız kaybediyor. Beklenti, Euro Bölgesi'nde ortalama enflasyon oranının yüzde 5,5'e düşeceği yönünde.

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Bozuk para cüzdanından 1 Euro çıkaran bir el
Fotoğraf: Andreas Gebert/picture alliance/dpa

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarındaki artış Haziran ayında yavaşladı. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat, euro kullananan 20 ülkede enflasyon ortalamasının yüzde 5,5 olacağı tahmininde bulundu Eurostat'ın açıklamasına göre, Mayıs ayında bu rakam yüzde 6,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Euro Bölgesi'nde fiyat artışlarındaki yavaşlamanın enerji fiyatlarındaki düşüşle bağlantılı olduğu; enerji fiyatlarında geçen aya göre yüzde 5,6 düşüş kaydedildiği bildiriliyor.  

Gıda, alkollü tüketim maddeleri ve tütün ürünlerinde ise fiyatların yüksek seviyede seyretmeye devam ettiği aktarıldı. Bu ürünlerde Haziran ayı içindeki enflasyonun yüzde 11,7 olduğu belirtildi. Mayıs ayında, söz konusu kalemdeki enflasyon yüzde 12,5 olarak açıklanmıştı. 

Çekirdek enflasyonun ise Haziran ayında yüzde 5,4 olduğu duyuruldu. Enerji, gıda, alkol ve tütün ürünlerindeki dalgalanmaları dikkate almadan ölçülen çekirdek enflasyon, enflasyon ile mücadelede faiz oranlarını belirleyen ve son aylarda arka arkaya faizi yükselten Avrupa Merkez Bankası (ECB) için önemli bir kriter kabul ediliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın hedefi, sorumlu olduğu bölgede enflasyonu yüzde 2'ye düşürmek. 

Almanya'da yüksek, Lüksemburg ve İspanya'da düşük

84 milyon nüfusa sahip Almanya'da enflasyon yüzde 6,4 ile görece  yüksek seyrederken Eurostat verilerine göre Lüksemburg'da Haziran ayı enflasyonu yüzde 1, İspanya'da da yüzde 1,6 ile dikkat çekiyor. Almanya'da enflasyonun yavaşlamasına rağmen yüksek seyretmesindeki sebebin geçen yıl hükümetin, artan enflasyonla mücadele aldığı rahatlatma tedbirleri ve maddi yardımlar olduğu, o zaman kontrollü seyreden enflasyonun sonrasında artış kaydettiği bildiriliyor.

Almanya'da hükümet vatandaşa yönelik yakıt yardımları dışında bir süre akatyakıtta da indirim uygulamış ve geçen yaz üç aylık zaman dilimi için 9 euroya bütün Almanyada geçerli aylık toplu taşıma bileti imkanı sunmuştu.

İspanya'daki enflasyonda düşüşte hükümetin katma değer vergisinde yaptığı indirimin de rol oynadığı bildirilirken, Almanya'da hükümet vergi indirimiyle enflasyonu frenleme yolunu reddediyor. Başbakan Olaf Scholz, katma değer vergisinde indirime gitmeyle enflasyonla kalıcı mücadele edilemeyeceğini savunuyor ve vergi oranlarının yeniden artırılmasıyla fiyatlarda da yeniden artış yaşanacağına dikkat çekiyor. 

Euro Bölgesi'nde enflasyonun Almanya'dan daha yüksek olduğu az sayıda ülke arasında Avusturya, Hırvatistan, Slovakya  ve Baltık ülkeleri yer alıyor.

Fransa'da da tüketici fiyatlarındaki artışın Haziran ayında yüzde 4,5 ile Almanya'dan düşük kaldığı açıklandı. Fransa'da geçen ay enflasyon yüzde 5,1 olarak saptanmıştı. Enerji fiyatları yüzde 3 oranında artarken, gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 13,6 ile hala yüksek seyrettiği gürüldü.

 

AFP, Reuters / ETO,ET

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