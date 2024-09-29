Essen'de kundaklama şüphesi: 31 yaralı

Essen'de iki binayı kundakladığı şüphesiyle bir Suriyeli gözaltına alındı. Olayda 31 kişi yaralandı.

Almanya'nın batısındaki Essen kentinde çıkan iki yangınla ilgili 41 yaşındaki bir Suriyeli kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Yangınlarda 31 kişi yaralanırken, dumandan zehirlenen iki çocuğun durumunun kritik olduğu açıklandı.

Essen polis sözcüsünün verdiği bilgiye göre, zanlı kundaklama ve cinayete teşebbüs suçlamaları ile bugün mahkemeye çıkarılacak.

İtfaiye iki yangının kısa süre içinde peş peşe başladığını söyledi; yangınların ilkinde 12, diğerinde 19 kişinin yaralandığı ve tüm yaralıların tıbbi destek gördüğü bilgisini verdi.

Ebeveynlerin çocuklarını pencereden aşağı sarkıtarak yangından kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Yangınları başlattığı düşünülen şüpheli minibüsle kaçarken iki iş yerinin vitrinlerine çarparak zarar verdi. Daha sonra aracından inen zanlı yaya olarak kaçmaya başladı.

Görgü tanıklarının kaydettiği videoda etraftakileri bıçakla tehdit ettiği görülen zanlı daha sonra polis tarafından yakalandı. Polis zanlının yakalandığı yerin çarptığı iş yerlerine yakın bir nokta olduğunu, maddi hasar dışında araç çarpması sonucu yaralanma yaşanmadığını söyledi.

Saldırganın motivasyonuna dair bir açıklama yapılmadı.

dpa,DW / MUK,JD

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