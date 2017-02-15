Eski istihbaratçıdan gazetecilere tepki çeken sözler

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Dairesi'nineski başkanıve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden federal meclis için milletvekili adayı olan Hans-Georg Maaßen'ın bir televizyon programında kamu yayın kuruluşlarında görevli gazeteciler ile ilgili yaptığı açıklamalar yoğun tepki çekti.

Maaßen, hafta sonu tv.Berlin kanalında katıldığı bir programda kamu yayıncılık kuruluşlarında görevli bazı gazetecilerin aşırı sol çevrelerle bağlantılı oldukları iddiasında bulunmuştu. Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında ise gazetecilerin anayasaya sadakatleri konusunda inceleme yapılmasını talep etmişti. Maaßen özellikle Alman birinci kanalı ARD'nin akşam kuşağı haber bülteni Tagesschau'da görevli gazetecileri hedef alarak, "Tagesschau ya da Tagesschau ve kamu yayın kuruluşlarında çalışan kişiler ile sol veya aşırı sol çevreler arasında bağlantı olduğu görülürse, bazı editörlerin yazıişlerinde çalışmaya uygun karakter özelliklerine sahip olup olmadıklarını anlamak üzere özgeçmişlerini incelemeye değer" diye konuşmuştu.

İddiaları ile ilgili herhangi bir belge veya kanıt ortaya koymayan Maaßen, kamu yayıncılığında "dengenin kaybolduğunu" iddia ederek, açık bir "sola eğilim" olduğunu savunmuştu.

Açıklamaların tartışma yaratması üzerine Twitter'den açıklama yapan Maaßen, "Almanya'da basın-yayın özgürlüğü anayasal koruma altında. Bağımsız gazetecilik ve siyasi etkilerden bağımsız kamu yayıncılığı demokrasi açısından vazgeçilmez unsurlardır" dedi.

İhracı istendi

Hans-Georg Maaßen'ın kamu yayın kuruluşlarında görevli gazetecilerle ilgili açıklamalarına muhalefet partilerinin yanı sıra kendi partisinden de sert tepkiler geldi. CDU'nun önde gelen isimlerinden milletvekili Ruprecht Polenz, Maaßen'ın partiden ihraç edilmesini istedi. Berlin-Brandburg Radyosu'na konuşan Polenz, "şimdi seçim kampanyası döneminde, belki de tam olarak da bu nedenle provoke etmeye devam edecek" diye konuştu.

Muhalefet partileri Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti ise Maaßen'ın açıklamaları ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmayan CDU'nun genel başkanı ve başbakan adayı Armin Laschet'e yüklendi. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, "Hans-Georg Maaßen'dan anti-demokratik bir çıkış daha. Armin Laschet bir kez daha susuyor" dedi. Klingbeil, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada artık bu tutumun Laschet tarafından "tolere edilmek bir yana, arzulandığı" kanısının oluşmaya başladığını söyledi.

Başbakan adayına eleştiri

Yeşiller'den Michale Kellner de Laschet'in "Maaßen'a yönelik tutum konusunda bir pusulasının olmadığının bir kez daha görüldüğünü" belirtirken, Sol Parti'den Jan Korte ise "Suskun başbakan adayı Laschet ile CDU'daki gerici güçler durdurulamayacak gibi görünüyor" dedi.

Öte yandan Maaßen'ın açıklamaları bugün yapılan CDU yönetim kurulu toplantısında da gündeme geldi. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, toplantıda partinin basın özgürlüğü ve bağımsız gazeteciliğe bağlılığına vurgu yapıldığını belirtti. Ziemiak, Maaßen'ın partiden ihracının ise toplantıda gündeme gelmediğini ve Maaßen'ın da açıklamalarından geri adım attığını ifade etti. Toplantıya katılan CDU'lu isimlerden alınan bilgilere göre, CDU Genel Başkanı Armin Laschet toplantıda konuyla ilgili açıklamasında Maaßen'ı parti için bir "yük" olarak nitelendirdi ve partililere seçim kampanyası döneminde "aşırı sağ ve sağ popülist AfD"ye mesafeli olunması çağrısı yaptı.

dpa, Reuters, AFP

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