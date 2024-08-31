Eski Cumhurbaşkanı Wulff: Ulusal marşımız daha sık okunmalı

Almanya'nın eski cumhurbaşkanlarından Christian Wulff, ulusal marşın daha çok okunması ve okullarda bunun öneminin öğretilmesi gerektiğini belirtti.

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Alman Ulusal Marşı'nın daha fazla söylenmesi, bunun da özellikle okullarda yapılması gerektiğini savundu.

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği röportajda, "Ulusal marş daha sık söylenmeli ve bu sadece anayasanın kabulünün yıl dönümü gibi özel günlerde olmamalı" dedi. Özellikle öğrenciler açısından bu konunun önemli olduğunu dile getiren Wulff, "Ulusal marşı ve onun önemini ve bu marşı okumayı okullarında öğrenmeliler" ifadelerini kullandı.

Alman Koro Derneği'nin başkanlığını da yapan Wulff, Almanya'da ulusal sembollerle ilgili konularda rahat olunamadığını öne sürerek "Asıl ulusal marşımız demokratik değerlerimizin ve birliğimizin bir sembolüdür. Ulusal sembollerin (geçmişte) kötüye kullanılmasından dolayı bu konularda Almanya'da kasılıyoruz. Oysa çocuklarımızı dünyaya açık, vatansever ve farklılıklara saygılı insanlar olarak yetiştirmeliyiz" dedi.

"Hem Hristiyan hem de azınlık şarkıları söylenmeli"

Eğitim kurumlarında öğretilen şarkıların çeşitliliğinin de önemine vurgu yapan Wulff, "Çocukların ve gençlerin eğitildiği kurumlarda, yaşlarına uygun Hristiyan şarkıları ile tabii ki (Almanya'da) büyüyen azınlıkların da şarkılarının okunması önemli" dedi. Eski Cumhurbaşkanı, şarkı söylemenin farkılıkların kabulüne yönelik eğitime büyük katkı sağlayabileceğini belirtti.

Kendinin şarkı söylemek için güzel bir sese sahip olmadığını dile getiren Christian Wulff, "Karım bir koroda soprano olarak yer alıyor ama ben ne yazık ki gençliğimde şarkı söylemeye yölendirilmedim" dedi. Bunun pişmanlığını hala yaşadığını vurgulayan Wulff, sesinin kötü olmasının tek avantajının ise, "kabare sanatçıları tarafından taklit edilememek" olduğunu ifade etti.

AFP / ET,MUK

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