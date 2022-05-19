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Gerhard Schöder
Gerhard SchöderFotoğraf: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance
PolitikaAlmanya

Eski Başbakan Schröder’in imtiyazları elinden alındı

14 dakika önce

Almanya eski başbakanı Gerhard Schröder’in Putin ile dostluğunu ve Rus şirketlerindeki yöneticiliğini sonlandırmaması imtiyazlarını kaybetmesine neden oldu. Schröder‘e sadece emeklilik maaşı ile korumaları kalıyor.

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Almanya’nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder, Rusya ile ilişkileri nedeniyle emekli başbakanlıktan doğan imtiyazlarının bir kısmını kaybetti. 1998-2005 yıllarında iki dönem başbakanlık yapan Sosyal Demokrat Parti’li Schröder'in sahip olduğu imtiyazlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Putin ile yakın dostluğu ve Rus şirketlerindeki yöneticilik görevleri nedeniyle yoğun tartışmalara neden olmuştu.

Federal Meclis Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bir yönetmelik değişikliğiyle, eski başbakan Schröder'in, başbakanlık ve vekillikten doğan emeklilik maaşı ve koruma polisi hakkı hariç bütün imtiyazları kaldırıldı. Schröder'in emekli başbakan olarak Almanya Federal Meclisi‘nde bir ofisi ve beş personeli bulunuyordu. Personel maaşı ve seyahat giderleri için 2016'dan beri Schröder'in yıllık gideri sadece bu kalemde 419 bin ile 557 bin euro arasında oldu. İmtiyazların kaldırılmasıyla Schröder ofis personeli, seyahat giderleri ve şoför hakkını kaybetmiş oldu.

Ekibi görevi bırakmıştı

Aralarında yıllardır ona eşlik eden ofis yöneticisinin de bulunduğu ekibi, Mart ayında kamuoyunda ayyuka çıkan sert eleştiri ve tartışmalar üzerine görevi fiilen bırakmış, mecliste başka bölümlere kaydırılmak üzere başvuruda bulunmuştu. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş üzerine Almanya ve Avrupa'daki siyasilerin neredeyse tamamı Moskova ve Putin ile arasına mesafa koyarken veya geçmişteki yakınlığı nedeniyle özeleştiride bulunurken, Schröder ısrarla bugüne kadar Putin’i savunmayı sürdürdü.

78 yaşında olan Gerhard Schröder'in Mart ayı ortasında kendi inisiyatifiyle Moskova’ya gitmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp Ukrayna savaşını sonlandırabileceğine inanması, "gerçeklikten kopuşu konusunda son nokta" olarak yorumlandı.

Aleyhinde 14 başvuru var

Gerhard Schröder, 2005 yılında partisinin genel seçimlerdeki mağlubiyeti sonrasında başbakanlık görevinden ayrılmış, ancak alışılmışın dışında bir adım atarak, ara vermeden Rus enerji sektörüne yönetici olarak geçmişti. O zamandan beri bu görevleri ve Putin ile dostluğu yoğun tartışmalar yarattıysa da ne partisinden ihraç edilebildi ne de başka yaptırımlar uygulandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açtığı 24 Şubat’tan beri ise Schröder'den duyulan rahatsızlık daha da büyüdü. Almanya'da partiden ihraçların önündeki hukuki engeller büyük olduğundan, partisi Sosyal Demokrat Parti, Schröder'i defalarca kendi rızasıyla partiden ayrılmaya davet etti. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil ve Eş Genel Başkanı Saskia Esken defalarca bu yönde çağrılar yaptıysa da Schröder kulak asmadı. 

Schröder ve Putin, 2018'de Moskova'daki FIFA Dünya Kupası açılışında.
Schröder ve Putin, 2018'de Moskova'daki FIFA Dünya Kupası açılışında.Fotoğraf: A. Druzhinin/TASS/dpa/picture-alliance

SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, defalarca "Gerhard Schröder yıllardır işadamı olarak hareket ediyor. Onu eski başbakan olarak algılamaya son verin. Schröder, parasını Rus devlet şirketlerine çalışarak kazanıyor. Biz, ondan Rus şirketlerindeki görevlerine son vermesini defalarca talep ettik. Başarılı bir eski başbakan imajını kurtarabilmesi için o görevleri bırakmasının şart olduğunu söyledik. Taleplerimize kulak asmadı” şeklinde açıklamalarda bulundu, ancak Schröder yine geri adım atmadı.

İmtiyazlara yeni koşul eklendi

Bütçe komisyonundan geçen yönetmelik değişikliği ile Schröder'in ofisinin kapatılmasına, şoförü de dahil çalışanlarının dağıtılmasına karar verildi.  Düzenleme, bütün emekli başbakanlara ilişkin bir değişiklik olarak uygulamaya giriyor. Schröder vesilesiyle yapılan değişiklikteki en çarpıcı nokta, emekli başbakanlara tanınan imtiyazların bundan böyle sırf eski başbakan olmasına yani konumuna değil, emekli olduktan sonra üstlendiği faaliyetlerin eski başbakan olmasıyla ilintili olması şartına bağlanıyor. Buna, projelere destek vermesi, vatandaşlarla istişare ve buluşmalara katılması, etkinliklerde konuşmacı olarak yer alması gibi görevler örnek gösteriliyor.

Perşembe günü Federal Meclis Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenlemeye hükümet ortağı partiler SPD, Yeşiller ve FDP dışında ana muhalefetteki Hristiyan Birlik’in de destek verdiği bildiriliyor. Hristiyan Birlik ittifakı, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ile sadece Bavyera'da örgütlü kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) oluşuyor.

Schröder ne kadar kazanıyor? 

2005'teki genel seçimleri partisi SPD kaybettikten hemen sonra Rus enerji sektörüne transfer olan Gerhard Schröder, o zamandan beri Rus kamu devi Rosneft'in Denetleme Kurulu Başkanlığı görevi ile Rusya ve Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden bağlayan doğal gaz boru hatlarını inşa eden Nord Stream şirketinin Hissedarlar Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütüyor. Rus gazetesi Kommersant'ın bildirdiğine göre Schröder sadece Rosneft'ten yılda 600 bin euro para kazanıyor.

Schröder, Nord Stream projesini, başbakanlığı döneminde Rusya lideri Putin ile ortaklaşa hayata geçirmişti. Zaten asıl tepki yaratan da, oluşumunda başbakan olarak yer aldığı bir projenin, siyasi hayatından hemen sonra yönetiminde görevler alması oldu.

Hannoversche Allgemeine gazetesinin bir haberine göre, eski başbakan Schröder, federal başbakanlık görevinden aylık 7 bin 62 euro emekli maaşı alıyor. Buna, Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanlığı ve milletvekilliğinden kaynaklanan ilave emekli maaşı da ekleniyor.

Schröder'e bir darbe de bugün Avrupa Parlamentosu'ndan geldi. AP'deki vekillerin çoğunluğunun desteğiyle kabul edilen bir tasarı ile eski Almanya başbakanının da oligarkların bulunduğu yaptırım uygulanan kişiler listesine alınması talep edildi. Rus şirketlerindeki görevlerini bırakarak bunu engellemenin Schröder'in elinde olduğu vurgulandı.

 

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